M5s-Lega | il Colle attende il testo finale | Nel contratto non c' è l' uscita

Governo M5s-Lega : "contratto di Governo ultimato". Ora si tratta sul Premier : 21.10 - Luigi Di Maio e Matteo Salvini non hanno ancora rilasciato dichiarazioni, ma voci vicine ai due hanno rivelato che l'ok alla bozza definitiva è arrivato. Questo vuol dire che, raggiunto l'accordo sui temi, ora la discussione si può spostare sui nomi che dovranno comporre l'esecutivo, a cominciare da quello per la Presidenza del Consiglio.18.45 - Le nuove dichiarazioni di Luigi Di Maio lasciano immaginare qualcosa di rivoluzionario per ...

M5s e Lega siglano il contratto : non cè luscita dalleuro. Di Maio e Salvini trattano ancora per il premier : Via la richiesta di procedure europee per l'uscita dall'euro "per evitare strumentalizzazioni", dentro la richiesta di scorporo dal computo del rapporto debito-Pil dei titoli di stato di tutti i Paesi ...

Il contratto Lega-M5s e il nuovo capo della Cia. Le notizie del giorno - in breve : Nel mondo La Commissione intelligence approva Haspel a capo della Cia . La prossima settimana la candidatura dell'attuale numero due dell'agenzia dovrà essere votata dall'intera aula del Senato. La ...

Ue - migranti - vaccini : pronto il contratto di governo Lega-M5s : Niente uscita dall’euro ma solo la possibilità di una revisione dei trattati Ue nel documento di otre 40 pagine redatto da Lega e M5S, che sarà sottoposto a Salvini e Di Maio, ai quali spetta il compito di sciogliere gli ultimi nodi rimasti. Nel fine settimana il testo sarà sottoposto ai cittadini in varie modalità. Intanto il Quirinale fa sapere di attendere il testo completo dell’accordo, non più una semplice bozza, prima di effettuare le ...

No uscita dall’euro e stop sanzioni Russia L’ultima bozza del contratto Lega-M5s : L’ultima stesura del documento che traccerà la road map del prossimo governo. Tra i punti: revisione dei trattati Ue, debito non cancellato ma ricalcolato, apertura ai no vax e intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro

Governo - chiuso il contratto M5s-Lega : ecco l’ultima bozza. «Si tratta a oltranza per il premier» : Ancora non c'è il nome del candidato presidente del Consiglio. Il documento è lungo 40 pagine, nel testo non c’è l’uscita dall’euro, ma ci sono i vaccini. Mattarella e la «bozza» del contratto: «Leggerà solo testo definitivo»

GOVERNO M5s-Lega, ultime notizie: stasera nuovo vertice con Luigi Di Maio e Matteo Salvini. "Accordo su Fornero, Ue e immigrazione". CONTRATTO di GOVERNO terminato: si attende nome premier

Ricalcolo debito e stop sanzioni Russia : l'ultima bozza del contratto Lega-M5s : Il passaggio sulla politica monetaria unica è evidenziato in rosso, e quindi rimesso alla decisione finale di Salvini e Di Maio. Riguarderà anche l'eventuale uscita dall'euro? I vaccini Entra un ...

M5s-Lega - il programma preoccupa i mercati : lo spread sale sopra 150 punti - Piazza Affari perde il 2 - 3% : La Borsa di Tokyo ha chiuso in calo sulla scia di Wall Street e per la contrazione dell'economia giapponese , con il Pil del primo trimestre giù dello 0,2% per la frenata nei consumi privati: prima ...

Nuova bozza di contratto M5s-Lega - molti punti di disaccordo : flat tax - alta velocità e vaccini : Nuova bozza del contratto di governo Lega-M5S, risalente a iera sera e diffusa da Repubblica. Nel documento sono sottolineate molte parti in sospeso che i capi politici avrebbero dovuto ridiscutere.Continua a leggere

Cosa prevede il contratto di governo tra Lega e M5s : Sì alla Nato ma stop alle sanzioni alla Russia Sulla politica estera: «Si conferma l'appartenenza all'Alleanza atlantica, con gli Stati Uniti d'America quale alleato privilegiato, con una apertura ...

Un premier politico - di area M5s - non ingombrante per Di Maio : ecco il profilo individuato da Lega e Cinque stelle : Dopo tante fibrillazioni, il punto di caduta è a un passo. E si concretizza in un presidente del Consiglio che racchiude in sé le caratteristiche decisive e tanto agognate per superare lo stallo. Un profilo autonomo ma non eccessivamente ingombrante per Luigi Di Maio e Matteo Salvini; l'essere un politico organico a una maggioranza altrettanto politica; rappresentare il Movimento 5 stelle quale azionista di maggioranza del futuro ...

Ricalcolo debito e stop sanzioni Russia L’ultima bozza del contratto Lega-M5s : No all’uscita dall’euro ma revisione dei trattati Ue, stop alle sanzioni alla Russia, intervento sulle pensioni sopra i 5 mila euro e debito ricalcolato in base al Pil

BERLUSCONI : “IN UE TEMONO M5s-LEGA - MA NESSUN COMPLOTTO”/ Vertice Ppe - Orban : “Silvio mio amico” : Riabilitazione Silvio BERLUSCONI, oggi Vertice Ppe: "timori Ue per Governo Lega-M5s". Candidabile alle elezioni: Procura Generale di Milano non si oppone alla decisione del Tribunale.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 20:46:00 GMT)