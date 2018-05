Cagliari | Joao Pedro convocato in attesa della sentenza di mercoledì

Cagliari valuta il rientro di Joao Pedro : era stato sospeso per doping : Contro la Roma è arrivata la sesta sconfitta nelle ultime otto gare per il Cagliari, che nell'arco di questi ultimi due mesi ha ottenuto appena 4 punti. Situazione di classifica che si è terribilmente ...

Doping - chiesti 4 anni di squalifica per il Cagliaritano Joao Pedro : La Procura nazionale antiDoping ha chiesto per il giocatore del Cagliari quattro anni di squalifica, a seguito del caso di Doping nel quale è stato coinvolto. L'articolo Doping, chiesti 4 anni di squalifica per il cagliaritano Joao Pedro è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cagliari - Joao Pedro deferito : procura antidoping Nado Italia chiede 4 anni : La procura antidoping Nado Italia ha deferito al Tribunale nazionale antidoping il giocatore del Cagliari Joao Pedro per la sua doppia positività all'idroclorotiazide, un diuretico proibito, ...

Inter-Cagliari - Joao Cancelo segna e avverte : "Chiudiamo la partita" : Le parole del portoghese durante l'intervallo di San Siro . p> INTER CAGLIARI/ Dopo aver segnato il gol del vantaggio, Joao Cancelo è intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' durante l'intervallo di Inter-Cagliari : 'Sono molto contento per la mia prima rete in Serie A, adesso dobbiamo andare avanti così, cercando di essere più concreti per chiudere la partita'.

Doping - Joao Pedro allo scoperto : la verità del calciatore del Cagliari : Doping Joao Pedro – Gli ultimi giorni sono stati movimentati per il calciatore del Cagliari Joao Pedro, trovato positivo in seguito ad un controllo antiDoping. Adesso il diretto interessato ha deciso di uscire allo scoperto: “mai preso niente di illecito, non ho niente da temere, spero che questo incubo finisca presto“. Sono le prime parole di Joao Pedro in sala stampa. “Sono a disposizione della Procura. So di non aver ...

Cagliari - Joao Pedro : 'Doping? Sono pulito e pronto a collaborare'. Giulini : 'Crediamo in lui' : Una domenica particolare, per il Cagliari, fatta di emozioni contrastanti. L'amarezza per aver visto sfilare una vittoria all'ultimo secondo ma anche l'orgoglio per aver tenuto testa alla Lazio. Poi, ...