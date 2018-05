Università | studenti di colore allontanati dal palco alla cerimonia per il diploma

Parma. Mobilità gratuita e scontata per studenti e personale dell’Università : Facilitazioni per gli studenti dell’Università di Parma per la Mobilità casa – scuola, grazie all’accordo sottoscritto tra Università degli Studi

L'Università Pontificia Urbaniana sceglie Firenze per i suoi studenti : ... la promozione e il rinnovamento della scienza sacra e delle altre discipline ad essa connesse, preparandoli in maniera adeguata ad affrontare debitamente i loro compiti futuri e a favorire la ...

L’antico Egitto raccontato in VIDEO dagli studenti dell’Università di Pisa : Pillole VIDEO per raccontare la civiltà dei faraoni. E’ nata così la prima stagione di “Frammenti di Egitto”, un’iniziativa dell’associazione studentesca “Volo – Viaggiando Oltre L’Orizzonte” realizzata con la supervisione scientifica di Gianluca Miniaci, ricercatore di Egittologia e Civiltà Copta dell’Ateneo Pisano. Sono in tutto sei puntate, ognuna dedicata ad un particolare tema, dei mini documentari in cui si raccontano in chiave divulgativa ...

Parma - allatta in Università : allontanata per non 'urtare' gli studenti : "Non può allattare qui, turba gli studenti, si allontani". Con queste parole una guardia giurata ha invitato una 27enne a lasciare l'università di Parma. A denunciare l'episodio il compagno della ...

Pd - Fedeli : “Su scuola non ci sono margini intesa con il M5s. Sciopero docenti universitari? Fanno solo danno agli studenti” : “M5s? Se rimane con queste opinioni di merito su quanto fatto dai governi Renzi e Gentiloni nella scuola, ovviamente non ci sono i margini per una intesa tra Pd e 5 Stelle“. Così a Omnibus (La7) il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, commenta le posizioni critiche del M5S sulla Buona scuola e sull’operato dei governi Pd. E aggiunge: “Ci sono sicuramente delle cose che si possono implementare e migliorare, ma, ...

Morto l'editore Giovanni Carocci - ha fatto la storia dei libri scienfitici per studenti universitari : In trent'anni di attività, ai libri rivolti al mondo degli studi e delle professioni - che restano il cuore dell'attività della Carocci -, ha affiancato proposte editoriali rivolte al lettore ...

Mix di farmaci dopo condanna per abusi sessuali su studenti - morto docente universitario : L’ipotesi è che abbia voluto togliersi la vita. Certo è che il professor Francesco Parillo, docente di Anatomia alla facoltà di Veterinaria di Camerino è morto ieri dopo aver ingerito un cocktail di farmaci che gli hanno provocato un arresto cardiaco. Il docente era stato condannato il 23 aprile scorso dal Tribunale di Macerata a tre anni di reclusione per violenza sessuale su sei dei suoi studenti. Parillo non rispondeva al telefono da ...

Università di Milano-Bicocca : alle Maldive per studiare i coralli - il viaggio degli studenti di Scienze marine : Per quattro settimane studiano in un paradiso della biodiversità. Tutti i giorni hanno a che fare con un’incredibile varietà di organismi e con l’incantevole barriera corallina, minacciata da impatti umani multipli. Sono i ventidue studenti iscritti al secondo anno del corso di laurea magistrale in marine Sciences che, proprio in questi giorni, si trovano alle Maldive. Si tratta del primo gruppo, da quando è nato il corso di laurea, a essere ...

Università Sant’Anna di Pisa : progetto ‘Memo’ per aiutare studenti in difficoltà : Indietro 19 aprile 2018 2018-04-19T13:08:19+00:00 ROMA – “Dobbiamo garantire al nostro Paese un maggior numero di iscritti”. Pierdomenico Perata, rettore della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa spiega cosi’ in una intervista all’agenzia di stampa Dire il progetto ‘Memo’ realizzato per favorire il merito e la mobilita’ sociale, rivolto a studenti che dimostrano capacita’ ma che […]

Università - a giugno nuovo sciopero docenti : a rischio esami estivi. Protestano gli studenti : La commissione di Garanzia ha dato il via alla libera alla nuova agitazione dei docenti, che però dovranno garantire almeno cinque appelli all'anno. Non ci sta...

Università di Perugia sempre più inclusiva. Rettore Moriconi : 'Impegno costante in favore dei nostri 288 studenti con disabilità' : L'incontro di oggi, trasmesso in streaming anche in un aula del Dipartimento di Giurisprudenza a Perugia e in un'aula del Polo didattico scientifico di Terni, con traduzione anche nella lingua dei ...