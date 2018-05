Guida autonoma | in corsa anche il Pentagono Griffin | “salverà molte vite”

Smart Road - Al via anche in Italia i test per la Guida autonoma : stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legge relativo alle Smart Road previsto dalla Legge di Bilancio 2018, che stabilisce il percorso per l'aggiornamento della rete stradale Italiana. Si tratta dell'attuazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio scorso, dal titolo: "Modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di Smart Road e di guida ...

Navi a Guida autonoma - la prossima rivoluzione? : La chiave per il futuro dei trasporti è nella guida autonoma. Se le auto sono le più chiacchierate a livello mondiale, le aziende costruttrici sono al lavoro sotto traccia per cercare di rendere indipendente ogni genere di mezzo di trasporto: dagli autobus, ai camion passando per le Navi. E proprio quest’ultime sembrano essere in netto vantaggio rispetto ai mezzi su gomma per la commercializzazione e l’effettiva partenza del ...

Guida autonoma - i test PSA sono già al livello 4 - su 5 - : Ora siamo al livello 2, l'ultima frontiera è il livello 5. Nel caso della Guida autonoma i tre gradi di separazione significano il passaggio dallo stato attuale - già con luci, ombre e polemiche - all'...

Guida autonoma - In California - test con i passeggeri senza autista : In California, le compagnie che offrono servizio di trasporto pubblico con auto a Guida autonoma saranno autorizzate a far viaggiare passeggeri senza un autista di sicurezza a bordo del veicolo: un passo avanti per i costruttori di vetture driverless. La California Public Utilities Commission, l'ente che regola i servizi di trasporto tra i quali anche le app di ride-hailing, ha avanzato una proposta che potrebbe aprire la strada a società come ...

Per l'auto a Guida autonoma svolta in California : Il terribile incidente dell'auto di Uber che ha scosso il mondo, il suo annuncio di sospendere i test e la stessa decisione di Toyota, e poi ancora l'incidente della Tesla in modalità 'driveless' ...

Bosch - per la Guida autonoma punta sulla Silicon Valley – FOTO : Pensa al futuro, Bosch. E lo fa laddove il futuro ha sempre avuto inizio: la Silicon Valley. Qui, per la precisione a Sunnyvale, il colosso tedesco ha deciso di aprire un nuovo centro di tecnologia e ricerca. Troppo “piccolo”, evidentemente, quello che già possedeva da circa vent’anni a Palo Alto, a circa 15 km dalla nuova sede, decisamente spaziosa (il 40% in più) e in grado di offrire condizioni di lavoro migliori ai 200 ...

Guida autonoma A TORINO - LA SPERIMENTAZIONE/ Prima città italiana. Coinvolte Fca e GM. Le parole di Appendino : SPERIMENTAZIONE della GUIDA AUTONOMA a TORINO grazie a un protocollo d'intesa che vede il coinvolgimento di Fca e General Motors. Soddisfazione di Chiara Appendino(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 15:19:00 GMT)

Sperimentazione Guida autonoma : Torino la prima città scelta : La guida autonoma, cioè l'automobile che guida indipendentemente dal guidatore tramite sistemi informatici, fa il suo ingresso anche in Italia. La città che sarà protagonista della prova su strada di queste auto sarà Torino. In seguito le prove arriveranno anche in altre parte d'Italia. Le auto autonome ed in generale i veicoli che sono in grado di muoversi senza la manovra del conducente, stanno diventando una realtà sempre più concreta e ...

Nissan va oltre la Guida autonoma e lancia l'auto che ti legge nella mente - : Il procedimento è da vera e propria fantascienza, anche se i ricercatori statunitensi ci assicurano che è vera scienza. La cuffia raccoglie le onde cerebrali del guidatore e le analizza per capire ...

Nvidia pesa sul settore tech : interrompe test su veicoli a Guida autonoma : Teleborsa, - Brutte notizie per i titoli tecnologici, affossati non solo dallo scandalo datagate di Facebook, ma anche dalla decisione di Nvidia di interrompere temporaneamente i test sui veicoli a ...