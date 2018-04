SNES Classic Mini | vendute 5 28 milioni di console

eurogamer

(Di giovedì 26 aprile 2018) Nintendo, dopo aver svelato i numeri relativi all'andamento di Switch e 3DS, ha reso noti quelli di, ovvero la piccola retromolto apprezzata dai giocatori e fan della grande N.Come riporta Gematsu, la compagnia ha dichiarato che le vendite totali perhanno superato 5,28di unità fino al 31 marzo. Le vendite dellasono state segnalate l'ultima volta a gennaio e ammontavano a 4, il che significa che da allora sono state piazzate altre 1,28di unità.Il sistema plug-and-play è stato lanciato a fine settembre 2017 in Nord America e in Europa, mentre in Giappone è disponibile dall'inizio di ottobre 2017. In Europa, laè nota come Nintendo: Super Nintendo Entertainment System, in Giappone come Nintendo: Super Famicom.Read more…