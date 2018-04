Lanciato con successo Sentinel-3B per il monitoraggio ambientale

Pordenone - Berlusconi colpito da un uovo : Lanciato da un uomo tra la folla : Pordenone - Un uomo ha lanciato un uovo in direzione di Silvio Berlusconi mentre questi era in mezzo alla folla, senza centrarlo. L'uomo è stato immediatamente bloccato dalle forze dell'ordine. Si ...

Con Hyundai al Rally di Sardegna - Lanciato il contest AdvenTour 2018 : La Hyundai apre le porte agli amanti del Rally e lancia un concorso che offrirà la possibilità di partecipare da vicino al Rally di Sardegna, in programma dal 7 al 10 giugno 2018. AdvenTour 2018 - questo il nome delliniziativa promozionale lanciata dal team di Alzenau - sarà attivo dal 20 aprile al 20 maggio e metterà in palio diversi premi, tutti collegati alla tappa italiana del Mondiale Rally.I premi. Con il contest AdvenTour 2018, la Hyundai ...

“Lo ha Lanciato dal settimo piano per punire il figlio”. Roma - è choc. La polizia interviene subito e l’uomo dà anche in escandescenze. Poi ha spiegato tutto agli agenti - le sue parole sono agghiaccianti. È polemica per la decisione presa nei suoi confronti : La follia umana sembra non avere più limiti, ormai. E pensare che l’autore di questo folle gesto è un padre, quindi un uomo che dovrebbe dare sicurezza, esempio e educazione al figlio. Invece cosa ha fatto per punirlo? Ha lanciato Lilly, il piccolo Jack Russel del figlio, dal settimo piano del palazzo dove abitano per punirlo, e poi si è giustifica così con gli agenti giunti sul luogo: “Tutte ‘ste pagliacciate… È solo un ...

“Aiutatelo!”. Il dramma del mito del cinema italiano. Malato - stanco in pesanti difficoltà economiche. L’appello Lanciato dalla moglie a Sabato Italiano : Malato, stanco, in grande difficoltà economica. A lanciare L’appello in diretta tv è stata la moglie. Un appello che sa di ultima spiaggia e insieme di speranza che il mondo che per tanto tempo lo amato ed al quale ha dato molto adesso si ricordi di lui. La situazione, racconta la moglie ai microfoni di Sabato Italiano, il programma di Rai 1 condotto da Eleonora Daniele, è molto difficile. Parliamo di Nino Castelanuovo. Per l’attore ...

“Con lui… Il riccone e Virginia Raggi”. Il gossip-bomba sulla sindaca di Roma Lanciato dai soliti beninformati. Chi è l’uomo fortunato (e spuntano le foto) : Un abito blu, senza maniche, stretto in vita che scende largo sui fianchi, in broccato laminato e con un mantello a corredo. La sindaca di Roma Virginia Raggi sceglie un outfit firmato Renato Balestra per una serata mondana: l’occasione è quella della cena di gala per il gran premio di Formula E dello scorso fine settimana, organizzata dalla Fondazione Alberto di Monaco e patrocinata da Bulgari. Proprio qui la Raggi è stata ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - Lanciato il conto corrente per le Pmi - oggi - 14 aprile - : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa ha chiuso la settimana sotto quota 2,7 euro ad azione. Il conto corrente per le Pmi.

"Ho Lanciato un appello per conoscere chi ha gli organi di mio figlio. Voglio abbracciarli anche solo una volta" : Ogni notifica è un tuffo al cuore. Ogni volta che Facebook segnala la richiesta di una nuova amicizia o l'arrivo di un altro commento, Antonella Meschis spera che sia una delle persone che sta cercando. Una delle persone che hanno ricevuto gli organi di Liborio, suo figlio, morto in seguito a un incidente stradale avvenuto il giorno di Natale del 2016, quindici giorni prima del suo ventiduesimo compleanno.Dall'aprile dell'anno scorso, ...

Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5 - 5 pollici e Android 8.0 Oreo : Dopo varie apparizioni in Rete, per il Samsung Galaxy J7 Duo è arrivato il momento della presentazione ufficiale. Scopriamo quali sono le sue feature L'articolo Lanciato il Samsung Galaxy J7 Duo con display da 5,5 pollici e Android 8.0 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Adidas - scarpe fatte con la plastica oceanica/ Lanciato un nuovo progetto : entro il 2024 nuovo step : Adidas, scarpe fatte con la plastica oceanica: Lanciato un nuovo progetto, entro il 2024 il prossimo step. L'obiettivo è quello di non avere mai più plastica vergine nella produzione.(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 21:34:00 GMT)

Machete/ Su Rai Movie il film con Jessica Alba Lanciato da un finto trailer : curiosità (oggi - 4 aprile 2018) : Machete, il film in onda su Rai Movie oggi, mercoledì 4 aprile 2018. Nel cast: Jessica Alba, Lindsay Lohan e Robert De Niro, alla regia Robert Rodriguez. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 17:11:00 GMT)

Thales Alenia Space : Lanciato con successo il quinto gruppo di dieci satelliti Iridium® NEXT! : Il quinto gruppo di satelliti Iridium NEXT, realizzati da Thales Alenia Space (joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%), è stato lanciato con successo da SpaceX dalla base militare di Vandenberg in California. Thales Alenia Space è prime contractor per il programma Iridium® NEXT, responsabile della realizzazione, integrazione e validazione in orbita degli 81 satelliti di Iridium Next, oltre che della definizione e validazione dell’intero ...

Francia. Arrestato l'uomo che ha Lanciato l'auto contro i militari : Non c'è stato nessun ferito. Per alcune ore si è svolta una vera caccia all'uomo e le scuole sono state blindate. Fermata anche una donna

Lanciato OPPO F7 con display da 6 - 23 pollici e Android 8.1 Oreo : OPPO F7 è uno smartphone dotato di un display da 6,23 pollici con risoluzione Full HD+ (2.280 x 1.080 pixel) che occupa l'88% della superficie frontale L'articolo Lanciato OPPO F7 con display da 6,23 pollici e Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.