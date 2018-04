Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline Beta

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...

Microsoft : più ingegneri per Edge a scapito delle UWP di sistema : Stando a quanto riportato da Thurrot.com, Microsoft non ha soltanto rinnovato la sua classe dirigente ma sta attuando delle modifiche anche nei piccoli team di sviluppo. Microsoft starebbe nello specifico riducendo non di poco i dipendenti e gli ingegneri software che si occupano dello sviluppo di tutte quelle UWP che vengono preinstallate di defulat in Windows 10 come ad esempio l’app Calcolatrice, Posta e Calendario, notizie, meteo, ...

Google Chrome come Microsoft Edge : in arrivo il supporto ai driver Precision Touchpad : Uno dei vantaggi attuali nell’usare Microsoft Edge come browser predefinito consiste nella navigazione a dir poco perfetta tramite le gesture del Touchpad. Ciò è dovuto al fatto che Edge supporta i driver Precision Touchpad di Windows 10, i quali consentono un controllo molto preciso delle gesture e delle funzioni multi-touch. Senza tali driver, l’esperienza risulterebbe nettamente peggiore con dei movimenti lenti, imprecisi e ...

Microsoft Edge sbarca sui tablet Android : Il browser Microsoft Edge è finalmente sbarcato sui tablet Android e su iPad: ad annunciarlo è stato il team di sviluppatori con un post sul blog ufficiale L'articolo Microsoft Edge sbarca sui tablet Android proviene da TuttoAndroid.

Microsoft Edge per iOS : supporto per iPad : Durante la mattinata, il browser Microsoft Edge sviluppato per iOS, reso disponibile di recente anche sul mercato italiano, è stato aggiornato introducendo il supporto per iPad. Changelog: supporto per l’utilizzo dell’iPad; Miglioramento dell’esperienza di accesso e disconnessione; Fix di bug e miglioramenti generali. Screenshot La nuova versione di Microsoft Edge è numerata 41.13 ed è disponibile al download presso ...

Windows 10 Mobile : Come abilitare le PWA in Microsoft Edge : Ufficialmente Microsoft introdurrà il supporto alle PWA (Progressive Web App) soltanto a partire da Windows 10 Spring Creators Update in poi. Se dunque gli utenti PC possono stare tranquilli, la situazione cambia su Windows 10 Mobile dove non arriveranno mai sullo store delle PWA in quanto non compatibili con il sistema operativo ormai fuori sviluppo. Esiste però un metodo che vi consente di provare le Progressive web-app mediante il ...

Microsoft Edge e Safari vengono violati al Pwn2Own 2018 : Durante l’ultima edizione del Pwn2Own la sicurezza di Microsoft Edge ed Apple Safari è stata neutralizzata in poco tempo, mostrando differenti debolezze. Pwn2Own La competizione, organizzata annualmente alla CanSecWest Security Conference, ha lo scopo di riunire i vari professionisti del settore per scoprire le vulnerabilità di determinati Software. L’idea dietro la competizione è quella di sfruttare un ambiente controllato, rivelando le ...

Microsoft Edge non è il vostro browser predefinito? Non importa! : Come tutti voi ormai saprete, Microsoft ha introdotto un nuovo ramo, lo skipAhead, che permette a tutti gli utenti che ne fanno richiesta, di provare in anteprima anche tutte le novità di Redstone 5! Ebbene, nell’ultima build di cui vi abbiamo parlato ieri, emerge una novità davvero molto particolare: For Windows Insiders in the Skip Ahead ring, we will begin testing a change where links clicked on within the Windows Mail app will open in ...

Microsoft Store : arriva la tab dedicata alle estensioni di Edge : Con l’ultimo aggiornamento del Microsoft Store (versione 11802.1001.8.0) rilasciato per il canale pubblico di Windows 10, è stata introdotta una nuova tab all’interno del menu principale. Il supporto alle estensioni di Edge è arrivato con Anniversary Update e, con il passare dei mesi, sempre più software house hanno deciso di pubblicare i propri add-on nello Store di Windows 10. L’azienda di Redmond è ora intenzionata a ...

Microsoft Edge per Android : migliorate le prestazioni : Il browser Microsoft Edge sviluppato per Android, reso disponibile di recente anche sul mercato italiano, è stato aggiornato alla versione 1.0.0.1660. Oltre ai soliti fix di bug, si segnala un miglioramento delle prestazioni significativo. L’app, infatti, seppur in generale veloce, presentava qualche lentezza di troppo in fase di apertura e nel momento in cui si scorreva in un sito web molto pensate. Se avete già provato Microsoft Edge e ...

Google Chrome come Microsoft Edge - in arrivo una modalità per gli schermi touch di Windows 10 : Uno dei pro esclusivi di Microsoft Edge è sicuramente l’interfaccia adatta per l’uso con il touchscreen, sebbene non sia proprio ai livelli della versione Metro di Internet Explorer installata di default su Windows 8. Sembra, però, che anche Google stia pensando di adottare nel suo browser Chrome un’interfaccia appositamente studiata per gli schermi touch dei 2-in-1 e convertibili Windows 10, entrambi con un market share in ...

Microsoft Edge : introdotto il supporto al 3D touch su iOS : L’app di Microsoft Edge per dispositivi iOS si è appena aggiornata alla versione 41.100 introducendo il supporto al 3D touch di iPhone e migliorando la velocità di avvio. Changelog ufficiale Aggiunto il supporto al Peek e Pop 3D touch. Aggiunta la Funzionalità Trova nella pagina (disponibile nel menu “…”). Aggiunto il supporto alla configurazione dell’app di Outlook per aprire collegamenti in Microsoft Edge. Aggiunta la ...

Microsoft Edge : Google Project Zero scopre un’altra falla nella sicurezza : Le recenti analisi, condotte da Google Project Zero, hanno evidenziato una nuova possibile falla all’interno di Microsoft Edge. Internet Security Nell’ultimo periodo abbiamo parlato molto di sicurezza informatica e delle relative falle che erano state scoperte; questa volta nel mirino degli analisti di GPZ troviamo il browser di casa Microsoft. La falla in questione è collegata a “Just in Time” (JIT) per Java Script, che non risulta protetto dal ...

Microsoft Edge : disponibile l’estensione McAfee WebAdvisor : McAfee ha appena pubblicato sul Microsoft Store di Windows 10 una nuova estensione per Edge, McAfee WebAdvisor, che aiuta gli utenti a difendersi dai malware e dai truffatori situati in giro per il WEB. Descrizione McAfee WebAdvisor per Microsoft Edge è un compagno fidato che aiuta a proteggerti dalle minacce durante la ricerca e la navigazione nel Web. Questa estensione ti protegge dai tentativi di phishing e malware durante la navigazione, ...