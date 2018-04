Ebrei Roma | corteo 25 aprile a rischio

Ebrei romani in festa per 70 anni fondazione Stato Israele : Verrà anche esposta per la prima volta la dichiarazione originale della nascita dello Stato di Israele del 1948, uno degli otto esemplari originali esistenti al mondo. Contemporaneamente, presso il ...

“Non far entrare i tuoi figli Ebrei nel mio negozio - meritate i forni crematori”. Commerciante a processo a Roma : Commerciante a processo per ingiuria aggravata dall’odio razziale e lesioni dopo aver detto alla proprietaria dell’attività a fianco della sua: “Non fare entrare i tuoi figli ebrei nel mio negozio”. Come riportato dal Corriere della Sera, Leonardo Rabolini, 29 anni e titolare della Coin in zona quartiere Trieste a Roma, è imputato per le frasi rivolte alla vicina di religione ebraica Emma Veneziano. I fatti risalgono al ...