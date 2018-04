Manuel | tra i fatti e la speranza c’è il protagonista

EManuele Dabbono a Genova - i brani della sua carriera registrati dal vivo per un nuovo album : info e biglietti : Emanuele Dabbono a Genova per un concerto al Teatro La Claque. Sabato 21 aprile il cantautore genovese si esibirà al teatro in uno show unico, accompagnato da una formazione di musicisti speciale. Per l'occasione, Emanuele Dabbono a Genova oltre a prsentare dal vivo l'album Totem, pubblicato lo scorso 27 ottobre, ripercorrerà tutta la sua carriera artistica: il concerto sarà registrato per poi realizzare un album live in uscita ...

Outiside a Modica : mostra personale di EManuele Giuffrida : Sarà inaugurata sabato 28 aprile nella Galleria Lo Magno a Modica la mostra personale dell'artista Emanuele Giuffrida, 35enne di Gela.

Siria - Casa Bianca : telefonata tra Donald Trump ed EmManuel Macron : Il presidente americano Donald Trump ha avuto un colloquio telefonico col suo omologo francese Emmanuel Macron per continuare a coordinarsi sulla risposta "all'atroce uso di armi chimiche in Siria". ...

Domenica In / Anticipazioni : Gloria Guida - Sergio Friscia ed EManuela Aureli tra gli ospiti (8 aprile) : Domenica In, Anticipazioni: Gloria Guida, Sergio Friscia ed Emanuela Aureli tra gli ospiti di Cristina Parodi, tra i temi della puntata "La violenza sulle donne" (8 aprile).(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 11:19:00 GMT)

Una Vita anticipazioni : la verità sulla morte di German e Manuela - trama 574 Video : #Una Vita anticipazioni: la morte di German e Manuela tornera' ad essere protagonista nelle prossime trame di Una Vita Acacias 38. Cayetana sta per essere smascherata da Fabiana e da quel momento in poi, per la dark lady tutto si trasformera' in una pericolosa discesa verso l'abisso. Ecco cosa succedera'. Una Vita anticipazioni puntate spagnole: Attenta Cayetana! Nella prima stagione di Una Vita, abbiamo conosciuto i due protagonisti principali, ...

Travolto da una valanga EmManuel Cauchy : "Addio all'angelo degli alpinisti" : Quelle montagne che conosceva così bene gli sono state fatali. Il noto alpinista francese Emmanuel Cauchy, noto anche come "il Dottore Verticale", è morto per una valanga staccatasi nella zona di...

QUESTO NOSTRO AMORE 80 - Manuela Ventura racconta la "sua" Teresa Strano : E' la signora della porta accanto Teresa che si affaccia al mondo emancipato e più moderno con il pudore e la paura di mostrare persino la propria femminilità, a far breccia nei telespettatori. ...

Questo nostro amore 80. Manuela Ventura racconta la sua Teresa Strano : Da domenica 1 aprile 2018 torna su Rai1 torna la terza edizione della fiction “Questo nostro amore 80”, regia di

Cottura alla piastra : i consigli del food coach EManuele Bardini di BBQ4All : foodAddiction in Store è il nuovo tour di eventi dedicati alle bontà gastronomiche del Bel Paese, organizzato da ifood, Dissapore e BBQ4All in collaborazione con Scavolini, che quest’anno spalanca le porte dei suoi showroom a tutti gli amanti della buona cucina. Didattica, laboratori, degustazioni e show-cooking: ogni evento è un’esperienza culinaria raffinata, perfezionata dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, ...

M5S - DI MAIO ‘REINTEGRA’ EManuelE DESSÌ TRA SENATORI/ La risposta a Grillo : “la nostra forza è adattarci” : M5d, Di MAIO ai SENATORI M5s "risponde" a Beppe Grillo, "ci adattiamo sempre". EMANUELE DESSÌ reintegrato, forse, per problemi di numeri a Palazzo Madama: scoppia la bufera(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 16:55:00 GMT)

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap misto Italia sesta con Maria Lucia Palmitessa ed EManuele Buccolieri : Nella notte Italiana è andata in scena la finale del trap misto nella prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo in corso di svolgimento a Guadalajara, in Messico: nella nuova specialità olimpica, che esordirà a Tokyo 2020, Italia 1, formata da Emanuele Buccolieri e Maria Lucia Palmitessa, si è classificata sesta con 19/25. La coppia azzurra aveva superato le eliminatorie con il quarto punteggio (141/150), mentre Italia 2 di Massimo ...

Coppa del Mondo - EManuele Buccolieri 2° nel Trap a Guadalajara nell'esordio da senior : Nella gara di Fossa Olimpica Maschile l'Italia guadagna la copertina grazie a Emanuele Buccolieri, che alla sua seconda partecipazione in una prova di Coppa del Mondo senior ha conquistato un ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap maschile splendido secondo posto per EManuele Buccolieri : Nella notte italiana si è svolta la finale del trap maschile della prima tappa di Coppa del Mondo di Tiro a volo 2018 a Guadalajara, in Messico: ottime notizie per l’Italia, che, grazie ad Emanuele Buccolieri, ha centrato il primo podio. L’azzurro è finito secondo alle spalle del lussemburghese Lyndon Sosa, al termine di un estenuante testa a testa durante il quale i due hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Il lussemburghese ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo Guadalajara 2018 : nel trap finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa. Bene EManuele Buccolieri tra gli uomini : finale da dimenticare per Maria Lucia Palmitessa nel trap femminile della prima tappa della Coppa del Mondo di Tiro a volo a Guadalajara, in Messico: l’azzurra che ottimamente si era comportata in qualifica, è stata la prima delle eliminate in finale dopo la serie da 25 piattelli, dove ha commesso 11 errori, nella gara vinta dalla statunitense Ashley Carroll. In fase eliminatoria, come dicevamo, il livello era stato altissimo: la ...