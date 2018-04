Volley | Ivan Zaytsev e l’esplosione da schiacciatore Perugia ringrazia | ora opposto con

oasport

: #volley Ivan Zaytsev e l'esplosione da schiacciatore. Lo Zar trascina Perugia, i Block Devils ringraziano ma ora l'… - OA_Sport : #volley Ivan Zaytsev e l'esplosione da schiacciatore. Lo Zar trascina Perugia, i Block Devils ringraziano ma ora l'… -

(Di venerdì 20 aprile 2018)sta attraversando un momento di forma davvero stellare. Lo Zar si è caricato sulle spalle la suae l’ha trascinata in Finale Scudetto a suon di prestazioni importanti: la stagione dellosi sta rivelando molto importante, è cresciuto mese dopo mese e si sta rivelando insuperabile in un ruolo a lui poco gradito. Giocare di banda non piace molto al 29enne, lo ha digerito per assecondare le esigenze della squadra e i risultati sono stati eccezionali: elevate percentuali in ricezione, i compagni possono giocare più tranquilli e garantire una maggiore fluidità offensiva.attacca poco, gli manca sicuramente il contatto con l’amata schiacciata ma il lavoro che sta svolgendo è davvero egregio e ha dimostrato ancora una volta di poter fare la differenza come martello-ricevitore. Dopo la complicata estate con il caso scarpe che purtroppo lo ...