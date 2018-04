Berlusconi dice che i 5 Stelle a Mediaset pulirebbero i cessi

Salvini contro Berlusconi : “Gioca a distruggere”. E si dice pronto a mettersi “a disposizione di Mattarella in prima persona” : Tra i due litiganti, il terzo fa un passo avanti. Anzi tre. Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi che si appella al Pd ribadendo la distanza dal M5s, Matteo Salvini rimescola le carte. E dal mazzo estrae se stesso: “Piuttosto che riportare al governo il Pd, faccio tre passi avanti io”, dichiara alla stampa durante la visita al Salone del Mobile a Milano, e mette in chiaro di essere pronto “a mettermi a disposizione ...

Berlusconi dice che gli italiani «hanno votato molto male» : E ha di nuovo escluso la possibilità di un accordo con il Movimento 5 Stelle, che ha definito «un pericolo per l'Italia»

La Guerra fredda finì davvero a Pratica di Mare - come dice Berlusconi? : Ora che i rapporti fra Occidente e Russia sono molto tesi, il centrodestra parla spesso di un importante incontro avvenuto nel 2002 in una base militare italiana

Sondaggi - “Berlusconi è il male assoluto : siete d’accordo?”. Il 50 - 6% di intervistati dice “molto”. Solo il 2% “per nulla” : Una definizione di Alessandro Di Battista su cui è stato chiesto il parere degli italiani. È quanto fatto da Emg Acqua per Cartabianca, la trasmissione Rai di Bianca Berlinguer. Oggetto? Silvio Berlusconi, definito dall’esponente del Movimento 5 Stelle come “il male assoluto“. I risultati sono sorprendenti. La domanda posta a circa duemila intervistati era la seguente: “Di Battista del Movimento 5 Stelle ha definito ...

Il Movimento 5 stelle dice no alla Casellati : "Mai con Berlusconi" : Con Silvio Berlusconi mai. E il tentativo di Elisabetta Casellati sembra destinato a morire sul nascere. Il Movimento 5 stelle ribadirà alla presidente del Senato quel che ha già sbandierato in lungo e in largo in questi giorni: gli interlocutori possibili per la formazione di un governo sono il Partito democratico e la Lega depurata dal resto della coalizione. Stop. Il perimetro non cambia di un millimetro.Dopo la nota del ...

Alessandro Di Battista smascherato da Gianfranco Rotondi : 'Altro che veto - sapete cosa mi dice in privato su Silvio Berlusconi?' : ' Luigi Di Maio perché mette il veto su Silvio Berlusconi?' , si chiede Gianfranco Rotondi, leader di Rivoluzione cristiana, durante la puntata di Agorà , su Raitre. E svela che 'in realtà', i ...

Silvio Berlusconi dice sì a Salvini : 'Delegazione unica del centrodestra da Mattarella' : 'Alle prossime consultazioni il centrodestra si presenterà unito con Matteo Salvini , Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi '. È lo stesso leader di Forza Italia Silvio Berlusconi a confermare, in una ...

Salvini agli alleati : «Andiamo uniti al Colle». E Berlusconi dice sì. Di Maio nell'angolo. Per il Pd dialogo impossibile con M5S : Non possiamo trasmettere l'idea che ci siano due canali paralleli di direzione politica e di scelta».

Di Maio - problemi di numeri. Mentre Berlusconi dice no a populisti e dilettanti Video : Alle 10.30 di stamani la delegazione di Forza Italia si è recata dal capo dello stato per le consultazioni di rito. A guidarla il presidente del partito Silvio #Berlusconi, scortato dalle capogruppo Bernini e Gelmini. Il colloquio degli azzurri con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è durato circa un’ora. Si parta dal centrodestra Questo il pensiero di Berlusconi al termine del colloquio con la massima carica dello stato. L’ex ...

Consultazioni - nel pomeriggio Di Maio al Quirinale. Salvini : 'Governiamo col M5S' - ma Berlusconi dice no : ... sono scelte che non hanno previsto un nostro coinvolgimento e di certo non fatte casualmente, sono scelte di natura politica e per noi si tratta di capire se queste scelte compiute da queste forze ...

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

Quando Casellati diceva : “Mubarak parlò a Berlusconi di Ruby presentandola come sua nipote” : In un video del 2011 della trasmissione Otto e Mezzo, l'attuale presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati parlava di Silvio Berlusconi e del caso Ruby: "Quando Berlusconi incontrò Mubarak, pare sia venuto fuori da alcune testimonianze che il presidente egiziano aveva parlato di questa sua nipote, ed era un incontro ufficiale".Continua a leggere

