Alluvione Parma | Procura chiede rinvio a giudizio per Pizzarotti Lui | “Ci vuole solo un

ilfattoquotidiano

: Alluvione Parma, procura chiede processo per sindaco Pizzarotti #FedericoPizzarotti - MediasetTgcom24 : Alluvione Parma, procura chiede processo per sindaco Pizzarotti #FedericoPizzarotti - RoccoRosignoli : Parma, Pizzarotti rinviato a giudizio: per l’alluvione contestata la mancata attivazione della fase di preallarme e… - mecca_salvatore : RT @MediasetTgcom24: Alluvione Parma, procura chiede processo per sindaco Pizzarotti #FedericoPizzarotti -

(Di giovedì 19 aprile 2018) Ladiha chiesto ilper il sindaco Federicoper l’dell’ottobre del 2014 del torrente Baganza, l’esondazione che devastò una parte della città emiliana. L’accusa per il primo cittadino è di disastro colposo in concorso. La, come anticipato oggi da la Gazzetta di, ha chiesto lo stesso per l’ex dirigente della protezione civile Alifraco, il direttore dell’Agenzia regionale della protezione civile Mainetti, l’ex comandante della polizia Municipale Noè e il responsabile della protezione civile Pattini. Secondo il pm Dal Monte il sindaco avrebbe dovuto aggiornare il piano protezione civile e non avrebbe attivato le fasi di allarme. Il sindacosi è detto tranquillo: “Ho fatto tutto quello che si doveva fare”. Poi nel pomeriggio è intervenuto su Facebook con un post. “Il sindaco è ...