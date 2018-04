Milano : sgombero via Cavezzali - 202 persone controllate - 43 indagati : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – E’ di 202 persone controllate il bilancio dello sgombero condotto dalla polizia di Milano nell’immobile di via Cavezzali 11, noto come il ‘fortino della droga’. Complessivamente sono state 71 le persone di varie nazionalità, tra cui un minore, accompagnate in questura per accertamenti; due gli appartamenti sottoposti a sequestro preventivo; 98 invece gli appartamenti, occupati ...

Milano : Altitonante (FI) - bene sgombero via Cavezzali : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Grazie alle forze dell'ordine per la maxi operazione in via Cavezzali. Dopo le nostre segnalazioni e dopo che siamo stati con la Polizia nello stabile, oggi una buona notizia per i cittadini che abitano nel quartiere". Il sottosegretario di Regione Lombardia, Fabio Alti

Milano - sgombero nel 'fortino' di via Cavezzali : sgombero in via Cavezzali 11 a Milano. La polizia, in collaborazione con carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, ha proceduto, su richiesta dell'autorità giudiziaria, a liberare gli ...

Milano : censiti abitanti sgombero via Cavezzali - 70 stranieri in questura : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - Sono 70 gli stranieri accompagnati in questura a Milano, a disposizione dell'ufficio Immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale, dopo lo sgombero della palazzina di via Cavezzali 11. La polizia di Stato ha proceduto, su richiesta dell'autorit

Milano : prefetto - momento giusto sgombero Cavezzali - ripristinata legalità : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Lo sgombero di oggi parte da lontano, inizia il 17 marzo 2017, quando abbiamo sottoposto la criticità di via Cavezzali al Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo agito adesso perché era il momento giusto, dopo approfondimenti e verifiche. Operiamo per att

Milano : censiti abitanti sgombero via Cavezzali - 70 stranieri in questura : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Sono 70 gli stranieri accompagnati in questura a Milano, a disposizione dell’ufficio Immigrazione per la valutazione del loro stato sul territorio nazionale, dopo lo sgombero della palazzina di via Cavezzali 11. La polizia di Stato ha proceduto, su richiesta dell’autorità giudiziaria, a liberare gli appartamenti occupati abusivamente. Gli agenti hanno provveduto al censimento degli abitanti delle ...

Milano : prefetto - momento giusto sgombero Cavezzali - ripristinata legalità : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – “Lo sgombero di oggi parte da lontano, inizia il 17 marzo 2017, quando abbiamo sottoposto la criticità di via Cavezzali al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Abbiamo agito adesso perché era il momento giusto, dopo approfondimenti e verifiche. Operiamo per atti, senza clamore”. Così Luciana Lamorgese, prefetto di Milano, commenta i risultati dello sgombero nell’immobile di via ...

Sgombero di Milano - le immagini della Polizia - LaPresse - : Le immagini della Polizia che all'alba di giovedì mattina è intervenuta a Milano per sgomberare un condominio di nove piani, in via Cavezzali , traversa di via Padova, ritenuto al centro di un ...

Milano : Sala - sgombero via Cavezzali atteso e programmato : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Era uno sgombero atteso e programmato e ne avevamo parlato anche con la Prefettura e la Questura al tavolo la settimana scorsa". Così il sindaco di Milano, a margine della presentazione della seconda edizione della Arch Week, in relazione allo sgombero effettuato questa