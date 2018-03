I dazi non fermeranno il rally Hi-tech ancora traino delle Borse Mercati | parla

Cina agli Usa : sui dazi usare il dialogo non le intimidazioni : Roma, 26 mar. , askanews, La Cina esorta gli Stati Uniti a smetterla con 'l'intimidazione' e l'uso della supremazia economica nei rapporti commerciali, che vanno invece concordati in base alle regole. ...

dazi : Pechino - no a guerra commerciale ma non abbiamo paura : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

dazi - Consiglio europeo : “Decisione di Trump deplorabile. Esenzione temporanea dell’Ue non basta”” : Lo spettro della guerra commerciale, per Bruxelles, c’è ancora. Non è sufficiente che Donald Trump, nel giorno in cui ha introdotto Dazi e tariffe sui prodotti cinesi importati negli Usa, abbia escluso in via temporanea i paesi Ue dalla lista degli Stati colpiti. Il Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dei Paesi membri, venerdì ha fatto sapere che “deplora la decisione degli Usa di imporre Dazi ...

dazi - la Cina non resta a guardare e minaccia contromisure : Soffiano venti di guerra , commerciale, tra Usa e Cina . Pechino ha risposto prontamente alle restrizioni annunciate da Trump alle importazioni cinesi per 60 miliardi di dollari con l'obiettivo di ...

Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’UE : Ma ne introdurrà altri su numerose categorie di prodotti cinesi, per un valore complessivo di circa 60 miliardi di dollari all'anno The post Trump non imporrà dazi sull’acciaio e sull’alluminio provenienti dall’UE appeared first on Il Post.

"La Cina ruba i brevetti Usa" Pronti nuovi dazi per 50 miliardi Ma la Bce : non fermerà la crescita : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Fed torna colomba sui tassi I dazi non spaventano Powell : Mettendo così a repentaglio l'espansione di un'economia che 'gode del migliore stato di salute da dieci anni'. Quanto alla riduzione del bilancio della Fed, procede 'agevolmente'. Altro fattore ...

Pechino non ha paura dei dazi di Trump e affila le armi - commerciali - : ... decisa l'11 marzo scorso: la conseguente centralizzazione del processo decisionale, per Fitch, potrebbe 'aumentare il rischio di errori di linea politica, in un momento in cui l'economia cinese ...

Maltempo nei Balcani : allarme inondazioni per i fiumi in piena : allarme inondazioni nei Balcani a causa dei fiumi in piena che minacciano l’esondazione a seguito delle forti piogge e della neve in scioglimento. Situazione critica in Bosnia-Erzegovina, in particolare nella Republika Srpska (Rs): il livello del fiume Sava continua a crescere. Nella zona di Gradiska e Kozarska Dubica, decine di case sono state sommerse dall’acqua e gli abitanti evacuati. Danni e disagi anche in Croazia, mentre a ...