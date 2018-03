Come ha reagito Berlusconi all' accordo Lega-M5s sui presidenti di Camera e Senato 

Jersey Shore Family Vacation : i figli di Snooki hanno reagito Come hai fatto tu davanti al trailer della reunion : Venerdì 6 aprile alle 22.50 sempre su MTV , Sky 133, e in streaming su NOWTV potrai gustare di nuovo l'episodio con la replica doppiata. Le citazioni OMG dal trailer di Jersey Shore Family Vacation: ...

Katy Perry : ecco Come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l’ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò “Bad Blood“, e adesso è tornata a parlare della famosa “rivale”. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La cantante di “Swish Swish“ è uno dei giudici di American Idol e nell’ultimo episodio è stato chiesto a ...

Gene Gnocchi : “B. Come basta? Berlusconi ha reagito e ha scritto T Come Travaglio” : Nella sua copertina satirica a Dimartedì (La7), Gene Gnocchi ha esibito alcuni gadget: dalle t-shirt con le scritte su Elsa Fornero e su Giuliano Cazzola a libri di autori assortiti. E ironizza su ‘B. come basta!” di Marco Travaglio (ed. Paperfirst): “Berlusconi ha reagito e ha scritto un libro contro Travaglio: T come Travaglio ti strozzo. Ed era ora che gli rendesse pan per focaccia L'articolo Gene Gnocchi: “B. come ...

Sylvester Stallone morto : ecco Come ha reagito l'attore alla fake news : 'Per favore, ignorate queste stupidità, sto ancora facendo a pugni'. C'è un mix di rabbia ed ironia nelle parole di Sylvester Stallone. Il divo del cinema a stelle strisce è intervenuto in prima persona per smentire una fake news che annunciava il suo decesso. La bufala si è diffusa nel giro di poche ore sul web e molti utenti social l'hanno condivisa sui profili Facebook e Twitter accompagnata da la scritta 'rip'. Per rendere più credibile la ...

Uomini e Donne - ritorno di fiamma tra George e Anna : ecco Come ha reagito Gemma : Gemma non si rassegna alla fine della sua relazione con George . Nella puntata andata in onda oggi di Uomini e Donne Gemma Galgani si è lasciata andare di nuovo ad un pianto disperato complice la ...

ANTONELLA CLERICI / "Molestie? Non so Come avrei reagito se mi fosse capitato!" (L'Intervista) : ANTONELLA CLERICI, ospite a L'Intervista di Maurizio Costanzo, loda il compagno Vittorio Garrone che non ha intenzione di sposare al momento. Sì, però, alla convivenza(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 21:35:00 GMT)

Isola dei Famosi - naufraghi divisi in mejor e pejor : ecco Come hanno reagito : 'L'Isola dei Famosi' è ufficialmente iniziata e i naufraghi hanno già avuto un piccolo choc: sono stati divisi e vivranno su due isole separate. Il gioco ha consacrato leader della prima settimana e ...

Ignazio Moser svela Come ha reagito Cecilia alla sua foto hot Video : Qualche giorno fa #Ignazio Moser, nuovo amore di #Cecilia rodriguez, ha postato una foto su Instagram. In questa foto, Moser è in posizione dinanzi allo specchio con un telo avvolto leggermente più in basso del girovita e con degli addominali scolpiti. Con questo scatto il giovane ragazzo ha voluto augurare un buongiorno a tutto il popolo di Instagram. Gli utenti del web si sono diviso in due fazioni: se da un lato questa foto è stata ...

Come ha reagito Cappato alla richiesta di assoluzione per la morte di Dj Fabo : 'Cappato non ha rafforzato il proposito suicidario di Fabiano, ha semplicemente rispettato la sua volontà'. È forse il passaggio più importante della requisitoria del pm di Milano, Sara Arduini, ...

