Juve | anche Mandzukic pensa all' addio

Inter - Icardi/ "I miei gol più belli? Quelli contro la Juventus - ma anche col Milan..." : Inter, Icardi: l'attaccante svela che i suoi gol più belli sono stati Quelli contro la Juventus ma anche la tripletta contro il Milan nel derby. Parole anche per la sua ex squadra Sampdoria.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:03:00 GMT)

Esclusiva CalcioWeb-Pogba rompe con il Manchester - clamoroso ritorno alla Juve? : Caos totale a Manchester dopo l’eliminazione dalla Champions. La società è scontenta di Mou così come di alcuni giocatori costati milioni e milioni di euro. Tra questi c’è sicuramente Pogba, il quale, ceduto due anni fa dalla Juventus, sarebbe ai ferri corti sia con l’allenatore del Triplete dell‘Inter e sia con la stessa società. La Juventus vorrebbe approfittare della situazione per portare il fronte centrocampista ...

Juve - problemi muscolari per Alex Sandro. Esami anche per Chiellini : Il difensore brasiliano della Juventus Alex Sandro ha interrotto l'allenamento con la sua Nazionale a Mosca per un problema muscolare alla coscia destra. Lo rende noto Globoesporte. Nelle prossime ore ...

Infortunio Alex Sandro - che succede alla Juve? Si ferma anche il brasiliano : Infortunio Alex Sandro – La Juventus è reduce dal deludente pareggio contro la Spal, obiettivi importanti per i bianconeri in campionato e Champions League. Un grande problema ormai dalle ultime stagioni è quello riguardante gli Infortunio, in particolar modo nelle ultime ore si è fermato anche Alex Sandro. Il terzino ha abbandonato l’ultimo allenamento con il Brasile per un problema alla coscia destra, la sosta aiuta la Juventus con ...

La Juve mette la freccia : c'è Martial in arrivo dal Manchester United : Trattativa avviata per portare in bianconero il 22enne francese che ha il contratto in scadenza nel 2019

Serie A Spal Grassi : «Juventus? Straordinaria anche in panchina. Ma ci proviamo» : TORINO - Nel gennaio 2016 Alberto Grassi arriva a Napoli , provenienza Atalanta: i partenopei mettono sul piatto 10 milioni. Davanti a lui, soltanto quattro giocatori pagati di più a quell'età: Mario ...

Hamsik : “Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter : crediamoci” : Hamsik: “Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter: crediamoci” Le parole del capitano azzurro: “Ci sono ancora dieci partite e poi c’è anche lo scontro diretto” Continua a leggere L'articolo Hamsik: “Anche la Juve soffrirà con Roma e Inter: crediamoci” proviene da NewsGo.

Serie A Napoli - Hamsik : «Anche per la Juventus sarà difficile contro l'Inter» : Napoli - "Dobbiamo crederci fino alla fine, c'è ancora lo scontro diretto. Il campionato ci dà ancora tante possibilità. Abbiamo fatto un campionato eccezionale e dobbiamo continuare su questa strada" ...

La Juve liquida anche l'Atalanta e va in fuga : Chiaramente il tasso tecnico della Juve è altissimo, tra i migliori al mondo, e non perdere a Torino non è facile per nessuno, ad ogni modo sappiamo che il raggiungimento dell'Europa passerà da altre ...

Calciomercato Juventus - sorprendente offerta di Raiola al Manchester United Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano i media britannici, infatti, Mino Raiola ha offerto Blaise Matuidi al Manchester United. Il club allenato da José Mourinho segue da tempo il centrocampista francese, che sta disputando una buonissima stagione alla Juventus. Raiola ha da sempre ottimi rapporti con Beppe Marotta e Fabio Paratici, ma potrebbe comunque fare ...

Inter - anche la Juventus vuole Bernard : Secondo quanto riportato da Sport Mediaset anche la Juventus sarebbe Interessata a Bernard , trequartista dello Shakhtar Donetsk in scadenza di contratto. Il brasiliano è da tempo monitorato dall 'Inter .

Juventus - risale Wilshere che piace anche al Milan : TORINO - I colloqui per il rinnovo dei propri contratti non hanno rallentato il lavoro dei dirigenti bianconeri sul mercato, non ancora nel vivo, ma già in una fase importante. E con un obiettivo da ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : Inter e Napoli a reti bianche - Juventus in vetta! : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano per la 28^ giornata. Juventus in vetta con il pareggio del Napolil, Milan ok all'ultimo(Pubblicato il Sun, 11 Mar 2018 22:34:00 GMT)

Il Napoli si è spento : reti bianche contro l'Inter - la Juve va in vetta : Il Napoli, come all'andata, impatta sullo 0-0 contro una rocciosa Inter a San Siro e vede allontanarsi sempre di più i sogni scudetto. La Juve, a +1, ha sempre la partita in più con...