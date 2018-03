Morte di Martina | testimoni anche pr e spacciatore

Cisterna di Latina : Alessia e Martina Capasso sono Morte subito dopo il ferimento della madre : Il procuratore capo di Latina non ha dubbi. In una conferenza stampa, ribadisce che le due piccole vittime della strage di Cisterna sono state uccise dal padre, Luigi Capasso, appena l'uomo è entrato ...

“Era ancora viva…”. Omicidio Cisterna : dettagli strazianti. La terribile Morte di Alessia e Martina è stato uno choc. Quello che è uscito fuori sulla più piccola delle figlie di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo fa rabbrividire : Nuove pesanti rivelaziono, riguardanti la strage di Latina. Martina, la figlia più piccola di Luigi Capasso e Antonietta Gargiulo, non è morta nel sonno, come si era detto inizialmente, ha sentito tutto e si è accorta di Quello che stava accadendo in casa. Secondo Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto?, la piccola era sveglia quando suo padre si aggirava nell’appartamento di Cisterna di Latina armato e pronto a ...

“Le tue figlie sono Morte”. Strage Latina - così ha reagito Antonietta. Che strazio. Dopo una settimana di coma farmacologico - la mamma di Alessia e Martina si è svegliata. Al suo fianco alcuni parenti e psicologi - ma quando le dicono cosa è successo alle sue bambine succede qualcosa di insolito. Il racconto dei presenti è da stretta al cuore : Antonietta Gargiulo, la donna di Cisterna di Latina aggredita ferocemente del marito Luigi Capasso che le aveva sparato nel garage della loro casa intorno alle 5.30 di mercoledì 28 febbraio 2018 e che poi avrebbe ucciso le loro figlie Alessia e Martina di 13 e 7 anni per poi suicidarsi, non ha pianto quando ha saputo tutto quello che era successo. Antonietta non ha versato una lacrima perché non ricordava probabilmente nulla, nessun ...

Cisterna di Latina - Antonietta ha saputo della Morte delle figlie Alessia e Martina : Cisterna di Latina, Antonietta ha saputo della morte delle figlie Alessia e Martina A darle la tragica notizia alcuni familiari insieme ad un team di psicologi dell’ospedale San Camillo, dov’è ricoverata. Da mercoledì non è più sedata ma si trova ancora in terapia intensiva. Non presenzierà ai funerali. Continua a leggere L'articolo Cisterna di Latina, Antonietta ha saputo della morte delle figlie Alessia e Martina proviene da NewsGo.

Luigi Capasso non ha detto che Alessia e Martina erano già Morte : Premeditazione o lucida follia? Per ben 9 ore il sottufficiale napoletano ha finto (o forse aveva rimosso) che le bambine

