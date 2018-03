Stop al sole di primavera | torna il maltempo | allerta gialla

Molise e Campania - allerta meteo : Stop collegamenti veloci con isole : E' allerta gialla per criticità idrogeologiche in Molise e Campania, dove il tempo sta velocemente peggiorando. Intense precipitazioni colpiranno in particolare il Molise centrale, mentre in Campania ...

Venti forti in Sardegna e Toscana - Stop collegamenti con le isole : Venti forti sul Tirreno e sull'Italia centro-occidentale stanno provocando danni in diverse città. In particolare, una forte bufera sta spazzando Nuoro creando gravi disagi, tra cartelli divelti, ...

Vento forte - Stop collegamenti isole : (ANSA) - LIVORNO, 17 GEN - Interrotti i collegamenti con le isole minori a causa del forte Vento di Libeccio che sferza la costa Livornese, e numerosi interventi dei vigili del fuoco in città e all'...

Maltempo nel golfo : Stop ai collegamenti da Napoli per le isole : Forti raffiche di vento di ponente e mare molto agitato hanno determinato questa mattina la sospensione dei collegamenti marittimi tra Napoli e le isole del golfo. L'avviso di allerta meteo diramato ...

Maltempo Lazio - Astral : Stop collegamenti con isole pontine : Roma, 8 gen. (askanews) 'A causa di condizioni meteo avverse, per vento forte, stop ai collegamenti di oggi con le isole pontine. Sospese le corse Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 e Formia-Ponza ...

Maltempo : Stop ai collegamenti con le isole Pontine : A causa di condizioni meteo avverse, per vento forte, stop ai collegamenti di oggi con le isole Pontine: lo rende noto Astral Infomobilità. E’ stata sospesa la corsa Laziomar Ponza-Formia delle 07.45 e sarà sospesa la Formia-Ponza delle 14.30. Sospese anche la Formia-Ventotene delle 8.15 e Ventotene-Formia delle 13.30. L'articolo Maltempo: stop ai collegamenti con le isole Pontine sembra essere il primo su Meteo Web.

Rifiuti : ex assessore Figuccia - Stop a sistema obsoleto discariche (2) : (AdnKronos) - Capitolo a parte la raccolta differenziata. "Va certamente potenziata - assicura Figuccia -, ma per farlo serve un sistema di premialità. A Palermo non decolla per la scelta dell'Amministrazione Orlando di non esternalizzare il servizio e di continuare a gestirlo attraverso il sistema