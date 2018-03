Cancro al seno nell' uomo La battaglia di Stefano contro tumore alla mammella | a 48 anni

Cura Cancro al seno con fiori di Bach e muore a 46 anni : In mezzo ci sono queste montagne di informazioni postate spesso da ciarlatani e comunque lontane dalla scienza, in cui i pazienti si imbattono. La disperazione fa il resto ha concluso e così ...

Curare il Cancro al seno con la naturopatia? Morta una 46enne : Una donna palermitana di 46 anni, dopo aver scoperto di avere un cancro al seno, ha deciso di rifiutare le cure mediche per farsi assistere da un naturopata. La donna è Morta pochi mesi dopo aver iniziato le cure, ma la sua storia è giunta fino a noi, seppur con un anno di ritardo, grazie al dottor Massimiliano Beretta del centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone. Pare che la signora, poco prima di morire, gli avesse mandato una ...

Cancro al seno aggressivo : un nuovo trattamento rende la malattia più sensibile alla normale terapia ormonale : Circa il 10-15% dei casi di Cancro al seno non risponde al trattamento con terapia ormonale, che significa che sono più aggressivi e che spesso si ripresentano. Un team di ricerca internazionale e multidisciplinare guidato dai ricercatori dalla Lund University in Svezia ha scoperto un modo per trattare questi tumori aggressivi attraverso la manipolazione delle cellule del tessuto connettivo del tumore. I ricercatori ora stanno sviluppando un ...

Un passo avanti contro il Cancro al seno : scoperte mutazioni responsabili dell’inefficacia dei trattamenti : I meccanismi molecolari che determinano la resistenza del cancro al seno ai farmaci in uso clinico, come il tamoxifene, sono stati oggetto di uno studio pubblicato su Scientific Reports coordinato da Alessandra Magistrato dell’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Iom-Cnr) di Trieste. L’utilizzo delle simulazioni al computer ha consentito al team di ricercatori di comprendere come le mutazioni degli estrogeni di ...

Mortalità zero - studio Pink sul Cancro al seno : Il progetto prevede cinque aree di studio: cancro/alimentazione, rischio radiogeno, economia , impatto dell'anticipazione diagnostica, , radiomica. Le donne, con età superiore a 40 anni , saranno ...

Cancro al seno - parlano 200 donne malate : “Non siamo fighe - siamo rottami. Chiediamo una miglior qualità della vita (e una comunicazione giusta)” : Basta fiocchetti rosa, di Cancro al seno si continua a morire Criticano l’informazione sul Cancro al seno diffusa da tv e giornali, “infiocchettata e buonista, politicamente corretta, che vuole le donne guarite al 99% di Cancro al seno”. Ripetono a voce alta la parola “morte”, perché “la si rinnega, perché è ancora un tabù, perché non la si vuole più associare al Cancro al seno”. Sono 200 donne malate di Cancro al seno metastatico, quello al ...

Daria Bignardi aveva il Cancro / Il tumore al seno - l'esperienza in Rai e la chemio : "Fa schifo ma serve!" : Daria Bignardi racconta nel suo ultimo libro di avere avuto un tumore al seno, ecco la storia della giornalista che non ha mai voluto raccontare pubblicamente, le sue dichiarazioni.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 15:38:00 GMT)

Alla New York Fashion Week sfilano le donne colpite dal Cancro al seno. E fanno la storia : Ballerine o imprenditrici, casalinghe o modelle, famose e non: ad accomunare le donne che hanno sfilato per la New York Fashion Week è il desiderio di mostrare la propria forza e coraggio, ben oltre la malattia. Il cancro al seno da cui sono sopravvissute non le definisce. "Non siamo vittime" ribadiscono con le parole, ma anche la baldanza, la sicurezza con cui sfilano per il secondo Cancerland Fashion Show.La sfilata di lingerie per la ...

Tumori : al via la seconda edizione della campagna sul Cancro al seno metastatico : Rompere il silenzio che circonda il tumore al seno metastatico e ribadire l’importanza di garantire a tutte le pazienti il diritto alla migliore qualità di vita possibile, l’accesso alle migliori terapie innovative oggi disponibili, la continuità o il reinserimento lavorativo. E’ l’obiettivo di ‘Voltati. Guarda. Ascolta. Le donne con tumore al seno metastatico‘, la campagna nazionale di sensibilizzazione che ...

Cancro seno - 30% malate sviluppa metastasi : Roma, 7 feb. , AdnKronos Salute, - Il tumore al seno è la neoplasia più comune nelle donne con circa 1 milione 700 mila nuovi casi diagnosticati in tutto il mondo ogni anno. Nel 2015 sono stati ...

Cancro seno - in Italia nuovo farmaco : Roma, 7 feb. , AdnKronos Salute, - Prima novità in 10 anni nel trattamento di una forma metastatica di tumore del seno. Sbarca in Italia un'importante innovazione terapeutica per le neoplasie Hr+/Her2-...

Cancro al seno : ecco quali omega 3 consumare per prevenire e combattere in maniera più efficace la malattia : Gli omega-3 provenienti dal pesce sono più potenti di quelli dei semi lino nella prevenzione del Cancro, secondo un nuovo studio dell’University of Guelph. Il professore David Ma ha scoperto che gli omega 3 marini sono 8 volte più efficaci nel fermare lo sviluppo e la crescita del Cancro. David Ma ha dichiarato: “Questo è il primo studio che confronta l’efficacia degli omega 3 marini rispetto a quelli vegetali nel combattere lo sviluppo del ...

Sanità : “bassa qualità” in molti ospedali per infarto - Cancro al seno e parto : Ancora troppi ospedali in Italia – dal Nord al Sud – non rispettano gli standard indicati dalla comunità internazionale per garantire la qualità e l’efficacia dell’intervento quando si tratta di infarto, tumore al seno e parto, rimanendo sotto la soglia del numero minimo di prestazioni che garantiscono sicurezza e buona riuscita. E’ il quadro che emerge dai primi risultati del nuovo sistema di monitoraggio ...