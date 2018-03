Di Francesco | Barca contento? Anche noi

Motomondiale : Francesco “Pecco” Bagnaia sbarca in MotoGP dal 2019 - correrà nel team Ducati Pramac : Era già nell’aria da diverso tempo, ma oggi è arrivata l’ufficialità: Francesco “Pecco” Bagnaia sbarcherà in MotoGP nella stagione 2019. Il giovane talento nato a Torino nel 1997 ha confermato a Sky Sport 24 che questo sarà il suo ultimo anno in Moto2 e che, per le stagioni 2019 e 2020, ha siglato un accordo con il team Ducati Pramac (dove attualmente corrono Danilo Petrucci e l’australiano Jack Miller). Una notizia ...