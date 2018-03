“La cosa più bella!” Isola Stefano De Martino | il dolcissimo dietro le quinte

“La verità su Tina e Gemma”. Uomini e Donne - la rivelazione di Giorgio Manetti. ll ”Gabbiano” racconta cosa ‘si nasconde’ dietro al rapporto con la dama e la velenosa opinionista : Si torna a parlare di ”Uomini e Donne” e dei protagonisti assoluti del trono over: il trio composto da Tina Cipollari, la dama Gemma Galgani e il cavaliere Giorgio Manetti. La scorsa settimana Tina Cipollari e Gemma Galgani, la famosa dama, erano state al centro della polemica per ‘colpa’ di Giorgio Manetti. Una delle cause del mancato ritorno di fiamma fra Gemma Galgani e il cavaliere sarebbe stata la presenza di ...

“La Cipriani? Ci provo - di solito…”. Stefano De Martino - ma che combini? La frase dell’inviato speciale dell’Isola dei Famosi che ha fatto inviperire gli spettatori. Cosa ha detto l’ex ballerino di Amici alla bionda naufraga (e perché) : Il ruolo di semplice inviato pare iniziare ad andare stretto a Stefano De Martino, inviato speciale dall’Honduras in questa edizione 2018 dell’Isola dei Famosi condotta dall’infaticabile Alessia Marcuzzi. Nel corso della puntata di lunedì 5 marzo, infatti, l’ex marito di Belen Rodriguez ha svestito momentaneamente i suoi panni abituali per indossare quelli di ipnotizzatore. Un modo forse anche per omaggiare Giucas ...

Grillo : “La specie che sopravvive non è la più forte - ma quella che si adatta meglio. Noi possiamo adattarci a qualsiasi cosa” : “La specie che sopravvive non è quella più forte ma quella che si adatta meglio”. Beppe Grillo, mentre le trattative per il governo devono ancora ufficialmente iniziare, ha pubblicato un video sul suo blog in cui parla metaforicamente della natura umana e quindi del suo Movimento 5 stelle. “Noi siamo un po’ dentro democristiani, un po’ di destra, un po’ di sinistra, un po’ di centro… possiamo ...

“La verità sulla morte di Davide Astori”. Il giorno dopo - ecco di cosa si parla. Finora si è ipotizzato un arresto cardiocircolatorio - ma le cause del decesso potrebbero essere altre. “Perché dai controlli nessuno si è accorto di nulla” : La morte di Davide Astori è stata un fulmine a ciel sereno che ha sconvolto la sua famiglia, l’Italia e il mondo. Tutti sono rimasti senza fiato alla notizia della prematura scomparsa del capitano della Fiorentina morto improvvisamente nel sonno a 31 anni e ritrovato senza vita in albergo a poche ore della partita contro l’Udinese. Ma perché è morto? Le prime indiscrezioni hanno parlato di un possibile arresto cardio-circolatorio del calciatore ...

“La scheda non va nell’urna”. Elezioni 2018 : la novità (sconosciuta). Ecco cosa bisogna fare dopo aver votato : Meno di 24 ore al voto. Domani, urne aperte dalle 7 alle 23 per oltre 46 milioni e mezzo di italiani. In ballo il rinnovo del Parlamento. Ma come si vota? E con quale legge elettorale? Sapete che non dovrete inserire la scheda nella famosa ‘scatola’? Già, domenica, dopo aver votato, non sarà più l’elettore a inserire la scheda nell’urna ma dovrà consegnarla al presidente del seggio, che penserà a infilarla ...

“La strada è ancora lunga…”. Fabrizio Frizzi a 4 mesi dal malore. L’amato conduttore ha appena compiuto 60 anni e le ultime vicende che lo hanno coinvolto sono state drammatiche : “Ecco cosa mi fa andare avanti” : Dal momento del suo malore Fabrizio Frizzi ha iniziato a vedere la vita diversamente. Brillante, di successo e con una bellissima famiglia, la paura è stata tanta, soprattutto per quanto riguarda i suoi affetti che ama moltissimo. Da poco ha compiuto gli anni, una data importante, dal momento che l’amato conduttore ha passato il traguardo dei 60 anni, uno step a cui è arrivato con qualche preoccupazione in più. Come sappiamo lo ...

“La paura? Non so cosa sia”. Guai a chiamarlo ‘vecchietto’ : a 88 anni - questo anziano signore si trova di fronte una possibile tragedia. Senza pensarci - interviene così. Il web ora celebra il suo nuovo eroe : Una donna che urla, cinque persone attorno a lei che la stanno aggredendo vigliaccamente. Lui, John Nixon di 88 anni, veterano inglese, non c’ha pensato due volte: invece di far finta di niente si è lanciato sui malviventi ed è riuscito nell’impresa di metterli in fuga ed evitare una tragedia. “La parola paura non rientra nel mio dizionario”, ha affermato poi l’anziano, che nella lotta ha messo in pratica le ...

Atalanta - Gasperini ironico : “La fidanzata di Petagna? Ecco cosa dico” : Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato nell’immediato post partita dopo il pari contro la Fiorentina. L’allenatore atalantino ammette le difficoltà della gara e si dice felice per Petagna: “Non è stato facile giocare contro questa Fiorentina. Sono contento per il gol di Petagna perché ci dà morale. Raccomandargli una fidanzata? Ne ha troppe. Borussia Dortmund? Le motivazioni e l’entusiasmo ci ...

“La verità? Eccola”. Nadia Rinaldi demolisce Mercedesz Henger : lacrime in diretta a Domenica Live. La figlia di Eva non regge il colpo e scoppia a piangere. Cosa le ha detto : Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, non ha passato un bel momento a ‘Domenica Live’ ed è scoppiata a piangere dopo il confronto tra la madre e Nadia Rinaldi sul canna-gate all‘Isola dei Famosi. La giovane italo-ungherese non ha apprezzato le dichiarazioni della Rinaldi, che conosce da quando era piccola. Mercedesz, come confessato nel salotto di Barbara d’Urso, sperava che Nadia testimoniasse a favore di Eva nella guerra ...

“La decisione inoppugnabile”. Sanremo : ecco cosa ne sarà di Meta e Moro. La Rai ha fatto la sua scelta e non si torna indietro : “C’è un regolamento da rispettare…” : Ore di impazienza per Eermal Meta e Fabrizio Moro. I due cantanti alla 68esima edizione del Festival di Sanremo si sono presentati in coppia con il brano Non mi avete fatto niente e solo dopo qualche ora è arrivata l’accusa di plagio. Dopo le verifiche è finalmente arrivata la risoluzione finale e il destino dei due concorrenti adesso è chiaro. È arrivata attraverso la conferenza stampa Rai dell’8 febbraio 2018, la decisione della ...

Elezioni - Civati (Leu) : “Larghe intese post voto? Dobbiamo chiedere ai nostri elettori cosa fare - come avviene in Germania” : “Liberi e uguali in un esecutivo di larghe intese, nel caso non ci sia una maggioranza in grado di governare dopo il voto? Il nostro leader Grasso ha spiegato che sarebbe possibile solo per cambiare la legge elettorale“. Così, a margine della presentazione del libro di Riccardo Staglianò “Lavoretti”, Giuseppe Civati ha replicato sull’ipotesi di possibili convergenze post-voto, evocate già da D’Alema. Civati, ...

“La mia vita… un vero schifo”. La triste confessione di Valeria Marini. Sconsolata - eccola raccontare cosa le è capitato negli ultimi mesi. Parole che hanno allarmato i fan : E chi lo dice che i vip a caccia di notorietà trovano puntualmente la propria fortuna nella partecipazione ai reality show di turno? Se pensate che i mesi successivi all’ingresso in questo tipo di competizione televisiva siano sempre rose e fiori, sappiate che vi sbagliate di grosso. A raccontarlo è infatti proprio lei, Valeria Marini, reduce dall’esperienza da inquilina tra le mura di casa del Grande Fratello Vip e che una ...

In Italia l’uranio impoverito continua ad uccidere - morta la vittima n°349 : “La vita è una gran bella cosa” scriveva pochi mesi fa Antonio Cancedda : Si chiamava Antonio Cancedda ed era nato a Cagliari il 16 settembre 1948. Era stato uno dei primi militari a denunciare i possibili pericoli derivanti dall’utilizzo di determinati armamenti contenenti uranio impoverito. Cancedda, a differenza di molti altri che hanno avuto la sua stessa triste sorte, non era mai stato in missione all’estero, ma aveva operato nei poligoni sardi; nel 2016, nel corso della sua audizione davanti alla ...