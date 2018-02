Samsung ci parla di Bixby 2 0 | Galaxy Note 9 | 5G | Galaxy S10 | vendite Galaxy S9 e futuri

Samsung ci parla del Galaxy X - che arriverà sul mercato nel 2019 : Il CEO di Samsung ha confermato che il Samsung Galaxy X entrerà nella fase di produzione di massa a novembre, con l'obiettivo di esordire sul mercato nel 2019 L'articolo Samsung ci parla del Galaxy X, che arriverà sul mercato nel 2019 è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S9 : Bixby Vision migliorato - altoparlanti stereo AKG e nuova basetta di ricarica secondo le ultime indiscrezioni : I Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9 Plus continuano ad essere al centro di un flusso di indiscrezioni e anticipazioni di ogni genere. Scopriamo insieme le ultime

È gia tempo di parlare di Samsung Galaxy S10 e delle tantissime novità che integrerà : Anche se non è ancora stato presentato Samsung Galaxy S9, che non vedrà la luce prima di qualche settimana, iniziano già a circolare i primi rumor relativi al suo successore, che al momento viene indicato come Samsung Galaxy S10. Scopriamo quali potrebbero essere le sue caratteristiche tecniche.

Samsung Galaxy e iPhone rallentati per spingere nuovi modelli - Antitrust per rimborsi e legge in Parlamento? : Dopo gli iPhone anche tutti i Samsung Galaxy già in commercio sono stati rallentati appositamente dai rispettivi produttori Apple e Samsung appunto per spingere gli acquirenti a comprare modelli nuovi? L'accusa dell'Antitrust in due provvedimenti distinti per le due società è chiara e precisa: entrambe le rivali operanti in Italia avrebbero volontariamente ridotto nel tempo le prestazioni software dei loro dispositivi proprio per indurre i ...