Saronno | 30 anni all’infermiera Laura Taroni per gli omicidi della madre e del marito

Morti in corsia a Saronno - condannata a 30 anni l’infermiera Laura Taroni : Laura Taroni, infermiera del pronto soccorso di Saronno (Varese), è stata condannata dal Tribunale di Busto Arsizio (Varese) a 30 anni, come aveva chiesto l’accusa, in abbreviato per gli omicidi del marito Massimo Guerra e della madre, Maria Rita Clerici, di cui è accusata in concorso con l’amante e medico Leonardo Cazzaniga. ...

Morti in corsia a Saronno - Laura Taroni condannata a 30 anni : L'infermiera è stata riconosciuta colpevole dell'omicidio del marito e della suocera in concorso con l'amante e medico Leonardo Cazzaniga. Quest'ultimo è stato rinviato a giudizio, inopltre, per 9 Morti in corsia e per la morte del suocero della Taroni

