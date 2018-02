Perché tante armi e stragi negli Stati Uniti? Solo la Corte suprema può porre un rimedio

'Non ho restituito parte dello stipendio Perché avevo un debito importante con Equitalia' : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto ...

"Non ho restituito parte dello stipendio Perché avevo un debito importante con Equitalia" : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto lui stesso in un lungo post sul proprio sito, ribadendo di essere pronto a "affrontare le conseguenze delle mie scelte" senza però accennare a possibili dimissioni.Sassi ha spiegato che "il problema" è nato quando il suo stipendio, ...

“Ecco Perché ho saltato la partita”. La foto e la storia che sta commuovendo l’Italia. Fabio ha rinunciato alla gara più importante di campionato - ma quando si scopre il motivo tutti restano di stucco : un cuore grande così : Fabio Caramel, 26enne difensore dello Spinea (formazione che milita nel campionato veneto di Promozione), ha mostrato grandi qualità personali e il suo gol più bello lo ha segnato domenica scorsa quando ha scelto di non rispondere ‘presente’ alla convocazione del tecnico, saltando una gara molto importante contro l’Arcella. Il motivo? Da brividi. E così la sua storia ha subito fatto il giro del web, portando il calcio di ...

Perché nonostante i sondaggi Gentiloni è convinto che dopo il 4 marzo un governo ci sarà : I sondaggisti sono concordi: dopo le elezioni del 4 marzo non ci sarà una maggioranza in grado di governare. Le ultime rilevazioni prima dello stop imposto dalla legge sulla par condicio parlano chiaro: a poco più di due settimane dal voto il futuro Parlamento rischia di non avere alcuna maggioranza politica. Ma il premier Paolo Gentiloni rassicura: l'Italia avrà un governo stabile e non populista. Reduce dal ...

Max Biaggi : “Ecco Perché ho lasciato Bianca Atzei”. La confessione - dopo le lacrime della cantante all’Isola dei famosi - arriva a tre mesi dalla rottura tra i due. Sui social è delirio : I fan di Max Biaggi e Bianca Atzei non si sono ancora rassegnati alla loro rottura e negli ultimi giorni, di fronte alle lacrime della naufraga sull’Isola dei famosi 2018, hanno cercato di dire la loro. Bianca, dopo circa due anni di relazione e a un passo dall’idea di costruire una famiglia insieme, alla fine ottobre 2017, era stata scaricata da Max senza un perché. Lei, disperata, aveva rilasciato dichiarazioni ripetendo ...

“Ecco Perché non ho avuto figli”. Cristina D’Avena lo svela per la prima volta. La cantante - amata da tutti per le storiche sigle dei cartoni animati - decide di mettersi a nudo e svelare alcuni retroscena della sua riservatissima vita privata : Idolo di intere generazioni, le sue canzoni (o meglio, quelle dei cartoni animati da lei interpretate) le abbiamo cantate tutti. Cristina D’Avena, però, è da sempre molto restia a parlare della sua vita privata. Cosa si sa di lei? Non è sposata e non ha avuto figli. La cantante parla praticamente per la prima volta della sua vita privata in un’intervista al settimanale “F”. Cristina D’Avena ha avuto un “marito” ma per finta: ...

Ultimo cantante : vero nome - Perché si chiama così e chi è la fidanzata : Chi è il cantante Ultimo? Età, vero nome, canzoni e fidanzata Federica Ultimo è uno dei cantanti più apprezzati di Sanremo Giovani 2018. Ma chi è l’artista e qual è il suo vero nome? Ultimo è un cantante romano di 22 anni. Si chiama Niccolò Moriconi e la scelta del suo nome d’arte è dovuta ad […] L'articolo Ultimo cantante: vero nome, perché si chiama così e chi è la fidanzata proviene da Gossip e Tv.

"Perché la questione hacker Movimento 5 stelle è un segnale devastante per l'Italia" : “Un segnale devastante per il mondo dell'hacking”. Che fa confusione tra “bianco” e “nero”. E che racconta quanto ancora siano lontani dall'Italia soluzioni evolute come i bug bounty program, cioè quei piani che ricompensano economicamente chi scopre vulnerabilità senza sfruttarle. Stefano Zanero, professore del Politecnico di Milano e tra i massimi esperti italiani di cybersecurity, ...

“Un colpo di pistola”. Trovata morta la seguitissima star del web. La notizia ha sconvolto tutti e ora il terrore è costante. Perché qualcuno “osa” ipotizzare il colpevole. Roba che scotta : È successo di nuovo: una seconda star messicana è stata uccisa nel giro di due mesi. Questa volta la vittima è la 36enne Pamela Montenegro del Real, che tutti conoscevano come Nana Pelucas. La donna è stata uccisa con una pistola da due uomini lunedì sera ad Acapulco, è quanto riporta la polizia locale. Secondo quanto riporta la polizia, la donna è stata uccisa all’interno del suo ristorante – Todos los Santos – nella zona di Costa Azul. La ...

15 persone - tra cui un importante avvocato e un magistrato - sono state arrestate Perché avrebbero condizionato l’esito di alcuni procedimenti giudiziari : Quindici persone, tra cui un importante avvocato e un magistrato, sono state arrestate perché negli ultimi cinque anni avrebbero condizionato l’esito di alcuni procedimenti giudiziari sia in sede civile che penale. Le ordinanze di custodia cautelare sono state firmate dai The post 15 persone, tra cui un importante avvocato e un magistrato, sono state arrestate perché avrebbero condizionato l’esito di alcuni procedimenti giudiziari ...