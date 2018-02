Spazio | assicurare aria fresca per tutti

meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 febbraio 2018) Una start-up facente parte dell’incubatore di impresa dell’ESA offre, a prezzi accessibili, monitor di controllo della qualità dell’per case, scuole ed uffici – utilizzando la tecnologia sviluppata per la Stazione Spaziale Internazionale. “Ci siamo resi conto che il problema del limitato ricambio d’all’interno della Stazione Spaziale Internazionale che gli astronauti devono affrontare, è anche il caso per molte persone all’interno di edifici con poca o nessuna ventilazione”, spiega Ciro Formisano di Airgloss, ospitato presso il Centro d’Incubazione d’Impresa (BIC – Business Incubation Centre) ESA del Lazio. “Abbiamo quindi adattato il sistema di sensori che avevamo progettato per la Stazione per farlo funzionare sulla Terra, in una varietà di impostazioni, con controlli basati sul web per fornire avvisi ...