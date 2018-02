Ciclismo | Giro d’Italia Under 23 2018 – Presentato il percorso | 10 tappe | 2 cronometro e

Ciclismo - Aru scioglie le riserve : 'Parteciperò al Giro d'Italia' : 'Sarò al via del prossimo Giro d'Italia'. Fabio Aru scioglie le riserve e annuncia la sua presenza alla corsa rosa in programma nel prossimo mese di maggio. 'La scelta di partecipare al Giro d'Italia ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Parteciperò al Giro d’Italia 2018! Ci ho pensato a lungo - contento di tornare in gara” : Fabio Aru sarà al via del Giro d’Italia 2018. Ora è davvero ufficiale, il Cavaliere dei Quattro Mori sarà protagonista della Corsa Rosa che scatterà il prossimo 5 maggio da Gerusalemme: a comunicarlo è stato lo stesso sardo che nelle ultime settimane non aveva dato la certezza sulla sua partecipazione. L’annuncio arriva tramite un post pubblicato su Twitter: “Ho voluto ponderare bene questa decisione, mi sono confrontato con la ...

Ciclismo - il Giro d’Italia prende posizione sul caso Froome Video : Mentre si avvicina il momento del debutto stagionale, in programma alla Vuelta Andalusia Ruta del Sol della prossima settimana, Chris Froome [Video]non sa ancora quale sara' il suo destino per il caso della positivita' al salbutamolo. Il capitano del Team Sky è risultato positivo ad un controllo antidoping effettuato durante la scorsa Vuelta Espana e da allora non sono ancora state prese decisioni su una possibile squalifica a suo carico. ...

Ciclismo - Chris Froome rischia la sospensione? Lappartient : “Lo escludo - non ci sono precedenti. Se si va in appello non si chiude prima del Giro d’Italia” : Il caso Chris Froome è ben lontano da una risoluzione. Il 32enne britannico, risultato non negativo al salbutamolo durante l’ultima Vuelta di Spagna, potrebbe addirittura esordire il prossimo 14 febbraio alla Ruta del Sol: il kenyano bianco non è infatti stato sospeso e la sostanza contenuta comunemente nel Ventolin non prevede che un atleta venga fermato, almeno fino alla sentenza. Il processo, però, è ben lontano dallo svolgersi e ...

Ciclismo - il direttore del Giro d’Italia Vegni sul caso Froome : “Attendiamo i prossimi passi dell’Uci” : Il direttore del Giro d’Italia, Mauro Vegni, a margine della presentazione delle Strade Bianche, esprime la sua posizione netta e ferma sul caso di positività al Salbutamolo, all’ultima Vuelta a España, del britannico Chris Froome, in attesa di giudizio da parte degli organi competenti. “Sul caso Froome noi aspettiamo i prossimi passi dell’Uci, soprattutto sull’istanza presentata dal Team Sky. Noi come organizzatori ...

Ciclismo : patteggiamento per Chris Froome? Perderebbe Vuelta e bronzo Mondiale - ma al Giro d’Italia potrebbe esserci : Una vicenda infinita, sulla quale non è ancora stata fatta chiarezza. Il caso doping di Chris Froome all’ultima Vuelta di Spagna ha sconvolto il mondo del Ciclismo e ha, ovviamente, fatto parlare sia corridori che addetti ai lavori, spesso e volentieri contro il britannico del Team Sky, risultato positivo al Salbutamolo nella corsa a tappe iberica. In pochi giorni è cambiata l’ipotesi difensiva di Froome e dei suoi legali: scartata ...

Ciclismo : Vincenzo Nibali sarà al via del Giro delle Fiandre : Vincenzo Nibali al Giro delle Fiandre non è più un sogno ma una realtà. Per la prima volta in carriera il campione del pedale italiano, come rivela La Gazzetta dello Sport, sarà al via di una delle Classiche del Nord (programma la domenica di Pasqua, il 1° aprile) più importanti in un 2018 che lo vedrà protagonista su più fronti, nei quali anche le corse di un giorno avranno grande importanza. “Vincenzo già da tempo aveva manifestato il ...

Ciclismo - Omar Di Felice a caccia della nuova impresa : Giro d’Islanda in solitaria per il romano : Omar Di Felice è pronto per regalarci una nuova magia. Il 37enne fondista romano è infatti atteso da un’autentica impresa: il Giro d’Islanda in solitaria. La sfida prevede 9 giorni in bicicletta, totalmente solo e senza auto di supporto. Dovrà percorrere il periplo dell’isola lungo i 1400km della Ring Road (la suggestiva Route 1): un totale di 3400km. Stiamo parlando di una delle grandi icone del Ciclismo estremo. Tra le sue ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali torna in Italia : mirino su Tour e Mondiali - la corsa riparte dal Giro dell’Oman. A febbraio la Montagna Verde : Vincenzo Nibali è guarito dal virus intestinale che lo ha colpito qualche giorno fa impedendogli di partecipare alla Vuelta San Juan, corsa a tappe in Argentina che doveva rappresentare il debutto stagionale per lo Squalo. Il messinese è appena tornato in Italia e da qui ripartirà la sua rincorsa verso i grandi appuntamenti della stagione, tra cui soprattutto il Tour de France e il Mondiale di Innsbruck. I problemi di stomaco avuti da Nibali e ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : “Sarò al Tour per puntare alla vittoria finale. Il Giro? Rinuncia dolorosa ma percorso senza grandi salite” : Falsa partenza per Vincenzo Nibali. Un virus intestinale lo ha messo ko ed il 33enne capitano della Bahrain-Merida, nella solita “location” argentina della Vuelta di San Juan, è stato costretto a dare forfait. Un Nibali che, una volta rimessosi, continuerà la propria preparazione in terra sudamericana in vista di un 2018 che lo vedrà al via della Liegi, del Tour de France e del Mondiale. Quindi niente Giro d’Italia per il ...

Ciclismo - Fabio Aru : “Io e Nibali - grandi amici : lui è un traguardo. Ai Mondiali per essere primi. Giro d’Italia? Non so se verrò” : Fabio Aru è pronto per disputare una grande stagione con la casacca della UAE Emirates dopo aver lasciato l’Astana. Il sardo ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport. Il debutto stagionale è previsto tra poche settimane ad Abu Dhabi. Il Cavaliere dei Quattro Mori ha confermato l’ottimo rapporto con Vincenzo Nibali: “Sì, lo so, in tanti ci vorrebbero nemici. Il fatto è che siamo amici, usciamo in bici assieme, ...

Ciclismo - Damiano Cunego : “Vorrei chiudere al Giro d’Italia - aspetto la wild card. Quel Mondiale sfumato… Devo dire basta - futuro con i giovani” : Mancano pochi mesi al ritiro di Damiano Cunego. Il vincitore del Giro d’Italia 2004 sta per salutare tutti e si avvicina al termine della carriera rilasciano un’intervista a Il Giornale. Il sogno di Damiano Cunego è chiaro: “Vorrei chiudere al Giro d’Italia dove tutto ha avuto inizio. Io da quattro stagioni corro per una piccola formazione di seconda divisione, la Nippo Vini Fantini, e quindi abbiamo bisogno di avere ...

Ciclismo - Chris Froome simulerà un Grande Giro per difendersi sul caso doping? Le ultime indiscrezioni : Ci sarebbe una nuova svolta nella strategia difensiva di Chris Froome per dimostrare la sua buona fede in merito all’alto quantitativo di salbutamolo presente nelle sue urine durante l’ultima Vuelta di Spagna. Lo scorso 7 settembre un controllo antidoping evidenziò un valore doppio rispetto al consentito e il britannico rischia una pesante squalifica: dovrà difendersi a Losanna e il Team Sky sta cercando la soluzione migliore per ...

Ciclismo - presidente Uci - Lappartient : 'Il caso Froome? Si risolva prima del Giro' : L'affare salbutamolo che circonda il quattro volte campione del Tour de France Chris Froome dovrebbe essere risolto prima dell'inizio del Giro d'Italia a maggio. Lo ha detto il presidente dell'Uci, ...