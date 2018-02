Tennis : Rotterdam - Seppi cede a Federer : ANSA , ROMA , 18 FEB Andreas Seppi cede a Roger Federernelle semifinali del torneo Atp di Rotterdam, in Olanda. Il 33enne altoatesino, n.81 al mondo e ripescato come luckyloser, è stato battuto dallo svizzero n.1 del ranking mondialeper 6-3 7-6, 3, in un'ora e 24 minuti di gioco. Federer incontrerà ora in finale il bulgaro Grigor Dimitrov,n.

Tennis : Rotterdam - Seppi cede a Federer : ROMA, 18 FEB - Andreas Seppi cede a Roger Federer nelle semifinali del torneo Atp di Rotterdam, in Olanda. Il 33enne altoatesino, n.81 al mondo e ripescato come lucky loser, è stato battuto dallo svizzero n.1 del ranking mondiale per 6-3 7-6, 3, in un'ora e 24 minuti di gioco. Federer incontrerà ora in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, ...

Tennis : Rotterdam - Seppi cede a Federer : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Andreas Seppi cede a Roger Federer nelle semifinali del torneo Atp di Rotterdam, in Olanda. Il 33enne altoatesino, n.81 al mondo e ripescato come lucky loser, è stato battuto dallo svizzero n.1 del ranking mondiale per 6-3 7-6, 3, in un'ora e 24 minuti di gioco. Federer incontrerà ora in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, ...

Tennis - Rotterdam 're' Federer impone l alt a Seppi in semifinale - sfiderà Dimitrov : ... numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, che ha beneficiato, sul 6-3 0-1 in proprio favore, del ritiro di David Goffin, numero 7 del mondo e quarta forza del seeding: su una volée la ...

Federer batte Seppi a Rotterdam : finale con Dimitrov : Il 33enne di Caldaro, numero 81 del ranking mondiale, ripescato come lucky loser, è stato battuto in due set 6-3 7-6, 3, dal nuovo numero uno del mondo. Lo svizzero domani affronterà in finale il ...

Rotterdam - Federer supera anche Seppi : in finale c'è Dimitrov : Sarà tra Roger Federer e Grigor Dimitrov la finale del torneo di Rotterdam. Il fuoriclasse svizzero, che da lunedì tornerà ad essere numero uno del mondo, potrebbe così festeggiare la sua quarta era al vertice dell'Atp con un titolo. Oggi, in semifinale, il campione di Basilea ha superato il nostro Andreas Seppi, numero 81 del ranking mondiale e ...

Tennis - ATP Rotterdam 2018 : Andreas Seppi lotta ma cede al numero uno - Roger Federer - che va in finale : SI infrange in semifinale, al cospetto del nuovo numero uno al mondo, l’elvetico Roger Federer, il sogno di Andreas Seppi di raggiungere da lucky loser la finale dell’ATP 500 di Rotterdam di Tennis: l’altoatesino si arrende, dopo aver combattuto per un’ora e mezza, allo svizzero, che passa in finale con lo score di 6-3 7-6 (3). Nel primo parziale Seppi non sfrutta due palle break nel secondo gioco, poi nel terzo cede il ...

Tennis - ATP Rotterdam : Federer in finale - Seppi ko 6-3 - 7-6 : Roger Federer si qualifica per la finale del torneo ATP 500 di Rotterdam . Sul veloce indoor olandese, il neo numero 1 del mondo ha battuto Andreas Seppi con i parziali di 6-3, 7-6, 3, in un'ora e 24' di gioco . L'altoatesino, numero 81 del ranking ATP , ma entrerà nella Top 60 da lunedì prossimo, , ha tenuto testa al Re ...

Rotterdam - Federer supera anche Seppi : in finale c'è Dimitrov : Sarà tra Roger Federer e Grigor Dimitrov la finale del torneo di Rotterdam. Il fuoriclasse svizzero, che da lunedì tornerà ad essere numero uno del mondo, potrebbe così festeggiare la sua quarta era al vertice dell'Atp con un titolo. Oggi, in semifinale, il campione di Basilea ha superato il nostro Andreas Seppi, numero 81 del ranking mondiale e ...

Diretta/ Atp Rotterdam 2018 - Seppi Federer (risultato finale 3-6 6-7) : il Re è in finale - sfiderà Dimitrov : ATP Rotterdam 2018, Seppi - Federer: risultato finale 3-6 6-7. In poco meno di un'ora e mezza lo svizzero si qualifica per la finale del torneo, dove affronterà Grigor Dimitrov(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:59:00 GMT)

DIRETTA / Atp Rotterdam 2018 - Seppi Federer (3-6) streaming video e tv : primo set allo svizzero : ATP Rotterdam 2018, Seppi - Federer: il tennista altoatesino sfiderà il campione svizzero, di nuovo al numero 1 nel ranking mondiale, in una delle semifinali. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 20:10:00 GMT)

Diretta/ Atp Rotterdam 2018 - Seppi Federer (0-0) streaming video e tv : comincia la semifinale! : ATP Rotterdam 2018, Seppi - Federer: il tennista altoatesino sfiderà il campione svizzero, di nuovo al numero 1 nel ranking mondiale, in una delle semifinali. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 19:13:00 GMT)

Atp Rotterdam 2018 / Andreas Seppi-Roger Federer : streaming video e diretta tv - è 1-13 nei precedenti : ATP Rotterdam 2018, Seppi - Federer: il tennista altoatesino sfiderà il campione svizzero, di nuovo al numero 1 nel ranking mondiale, in una delle semifinali. (Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 13:31:00 GMT)

Rotterdam - Seppi batte Medvedev : sfiderà Federer in semifinale : Rotterdam - Andreas Seppi si è guadagnato la possibilità di sfidare il numero 1 del mondo per accedere alla finale del torneo Atp di Rotterdam. L'azzurro, a poche ore dal trionfo che ha permesso a Roger Federer di riconquistare la prima posizione del ranking mondiale, ha avuto ...