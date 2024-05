Scossa ai Campi Flegrei pochi minuti fa | sentita in molti comuni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Una lungadi terremoto ha colpito l’area deialle 13:25 di venerdì 10 maggio 2024, registrata dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). Il sisma, con epicentro a Monte di Procida, è stato avvertito distintamente dalla popolazione per diversi secondi in varidell’area, tra cui Napoli, Quarto, Bacoli e Monte di Procida. Sebbene la magnitudo sia ancora in fase di valutazione, la profondità stimata si trova a 1,4 chilometri. Poco dopo laprincipale, ne è stata registrata un’altra con magnitudo non ancora confermata. In precedenza, alle ore 12:31, era stata rilevata un’altracon una magnitudo stimata di 1,5 e una profondità di 4,2 chilometri, anch’essa seguita da un terremoto di ...