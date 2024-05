Si introducono nel sistema informatico di una ditta dirottando i bonifici a loro favore

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Lauro, al termine di un’attività di indagine, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, un 33enne e una 23enne responsabili di frode informatica. In particolare, i Carabinieri, a seguito di una denuncia sporta da una imprenditrice del luogo che aveva notato il mancato accredito di alcuniche i clienti avevano effettuato per dei servizi resi, riscontravano che i due indagati, di origini romene e residenti in provincia di Livorno, sarebbero riusciti ad introdursi neldella, sostituendo l’IBAN dell’impresa registrato neldi fatturazione elettronica, con uno riconducibile ad unconto corrente. L’attività svolta dai Carabinieri ha permesso di ...

Todde in Consiglio regionale: "Lavoriamo per costruire un nuovo sistema Sardegna" - Todde in Consiglio regionale: "Lavoriamo per costruire un nuovo sistema Sardegna" - CAGLIARI. "Puntiamo a un'Isola connessa, tecnologicamente avanzata e dotata di un tessuto imprenditoriale innovativo e competitivo". Così la presidente della Regione Alessandra Todde nelle ...

Rufus verifica l'integrità del supporto di avvio con la validazione UEFI: cos'è e come funziona - Rufus verifica l'integrità del supporto di avvio con la validazione UEFI: cos'è e come funziona - Come attivare la verifica dell'integrità del supporto di avvio USB creato con Rufus. Cos'è la nuova funzione runtime UEFI media validation introdotta nelle ultime versioni del programma e perché è cos ...

Colpo nell'istituto di credito: la banda criminale porta via una roller cash - Colpo nell'istituto di credito: la banda criminale porta via una roller cash - E' accaduto ad Acerra, alle ore 4.15 del mattino di oggi. I carabinieri della locale stazione, allertati dal 112, sono intervenuti a Corso Italia 71 dove poco prima ignoti si erano introdotti ...