Altro successo del Btp Valore | 11,2 miliardi in 384 295 acquisti

Gentiloni: "Da qui al 2030 servono 620 miliardi l'anno per transizione" - Gentiloni: "Da qui al 2030 servono 620 miliardi l'anno per transizione" - BRUXELLES - La direzione generale Affari economici e finanziari della Commissione europea ha stimato che per la transizione "servono 620 miliardi ogni anno da qui al 2030 e uno giustamente o si ...

Gioco online in Italia: +15% a marzo 2024 nel rapporto anno su anno - Gioco online in Italia: +15% a marzo 2024 nel rapporto anno su anno - Se prendiamo in considerazione i dati relativi al settore dell'iGaming registrati a marzo 2024 e li confrontiamo con quelli registrati nello stesso mese dello scorso anno, scopriamo che c'è stato un i ...

730 precompilato, via ai modelli per la dichiarazione dei redditi 2024: invio dal 20 maggio. Modifiche e come funziona - 730 precompilato, via ai modelli per la dichiarazione dei redditi 2024: invio dal 20 maggio. Modifiche e come funziona - Dichiarazione dei redditi 2024, via al 730 precompilato. L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti una dichiarazione dei redditi ...