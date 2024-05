Mattarella : "Il lavoro è un diritto - è dignità e inclusione" (Agenzia Vista) Milano, 9 maggio 2024 “Il lavoro è un diritto, è dignità, è inclusione e non è un caso che di lavoro parli l'articolo 1 della nostra Costituzione, facendone il fondamento della Repubblica, così come l'articolo 3 aggiunge che non ...

