Chi è James - il figlio segreto di Giucas Casella | Grazie a Pippo Baudo non l’ho perso

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024) Classe 1987,è arrivato per caso come ha raccontato a più riprese papà, non è stato un“desiderato”, come si suol dire, e ci è mancato davvero poco perché il padre lo perdesse completamente di vista. Se così non è stato è merito del suo grande cuore ma anche di, che riuscì ai tempi a fargli cambiare idea sul da farsi:era frutto dell’amore con la ballerina inglese Carol Torr con la qualeaveva già interrotto ogni rapporto e non era remota la possibilità che non glielo facesse più vedere Cosìha preso la sua decisione. La migliore, con il senno di poi.è cresciuto dapprima soltanto con il papà e poi con la storica compagna, la ...