Una pillola contro il lattosio A Cibus fa rumore l’innovazione di una startup marchigiana

(Di venerdì 10 maggio 2024) Unae ilnon è più un problema. Scopriamo il prodotto nella zona Innovation di, il Salone Internazionale dell’Alimentazione in corso a Parma. La compressa Lactosolution è stata brevettata da Marco Verducci, fondatore di Nutras,con base a Macerata. Il principio è l'enzima lattasi, ognine contiene 15.000, con l'aggiunta di calcio per favorirne l'assimilazione. «Va assunta poco prima del pasto. In caso di liquidi, suggeriamo d'ingerirla 10 minuti prima, mentre in caso di prodotti solidi come una mozzarella va benissimo anche un minuto prima. E copre un pasto completo, dall'antipasto al dolce, fino a 600ml di latte», spiega Marco. L'enzima rimane in circolo nell'intestino per circa due ore dopo l'assunzione. A differenza di altri integratori Lactosolution può ...