Atalanta - Stendardo | La Dea è un modello in Italia e in Europa

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’ex difensore dell’è intervenuto in esclusiva a Notizie.com per celebrare i risultati del club bergamasco negli ultimi anni L’ha compiuto l’impresa e ora può veramente fare la storia. La squadra allenata da Giampiero Gasperini, battendo per 3-0 l’Olympique Marsiglia, si è assicurata un posto nella finale diLeague che si disputerà a Dublino il prossimo 22 maggio contro il Bayer Leverkusen (la cui qualificazione contro la Roma è rimasta in bilico fino all’autogol di Gianluca Mancini). Un traguardo incredibile, ottenuto grazie a una crescita che in questi anni l’ha portata dall’essere un club di media classifica, a una delle big della Serie A. Proprio in campionato domenica avrà l’occasione di consolidare la quinta posizione (e quindi il ritorno in Champions) nella partita contro la Roma, grande delusa delle ...

