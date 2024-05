Scelgo Arezzo - un incontro pubblico in Piazza della Badia

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Unin. A promuoverlo è il gruppo consiliare di: l’appuntamento è fissato per lunedì 13 maggio alle 18:30. Un momento di ascolto per i cittadini residentizona in vista del consiglio comunale del 16 maggio nel quale sarà presentata, dalla lista civica, un’interrogazione urgente sui temi legati alla sicurezza All’- rivolto a chiunque vorrà portare il proprio contributo - parteciperanno i consiglieri comunali di, Marco Donati e Valentina Sileno.

Gli amaranto ripartono con un autogol - Gli amaranto ripartono con un autogol - Il quinto anno della gestione Manzo, dopo tante scelte azzeccate, parte con un autogol. I direttori generali passano, l’arezzo resta. C’è tutto il tempo per recuperare: non va sprecato.

Domenica 12 maggio si rinnova l’appuntamento con la giornata internazionale dell’infermiere - Domenica 12 maggio si rinnova l’appuntamento con la giornata internazionale dell’infermiere - “Quest’anno – spiega il Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche di arezzo Giovanni Grasso – il tema scelto è Nutriamo la Salute, riprendendo la radice etimologica del nostro nome che ...

Indiani: «Neanche un gol in tre gare contro la Juve. Doveva andare così» - Indiani: «Neanche un gol in tre gare contro la Juve. Doveva andare così» - Paolo Indiani, tecnico dell’arezzo, così in conferenza dopo la sconfitta con la Juventus Next Gen. INDIANI – «Dispiace perché, prima del rigore, potevamo segnare noi e non ci siamo riusciti. Avevamo ...