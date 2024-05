USA - Trump chiede aiuto ai big del petrolio | svelato il piano per ritornare alla Casa Bianca

(Di venerdì 10 maggio 2024) USA, Donaldai big delil suoper poterUna di quelle proposte difficilmente da rifiutare. O forse sì? Fatto sta che Donaldha in mente grandi idee per il suo ritornoe, di conseguenza, come presidente degli USA. Il Tycoon è pronto areai big delndo un miliardo di dollaricampagna ed azzerare tutti i regolamenti ambientali e per la lotta ai cambiamenti climatici. Questi ultimi due, tra l’altro, adottati dall’attuale numero uno del Paese, Joe ...

Cosa sta succedendo in Georgia: i cittadini protestano, l’Europa guarda Tbilisi diventare una seconda Ucraina - Cosa sta succedendo in Georgia: i cittadini protestano, l’Europa guarda Tbilisi diventare una seconda Ucraina - Per i sondaggi d’opinione è sostenuta da oltre l’80% della popolazione. Cosa chiede Bruxelles e cosa dovrebbe fare Per raggiungere l’obiettivo dell’adesione, Bruxelles chiede a Tbilisi di riformare i ...

Trump, 'Biden vergognoso su Israele, lo ha abbandonato' - trump, 'Biden vergognoso su Israele, lo ha abbandonato' - "Ciò che Biden sta facendo nei confronti di Israele è vergognoso. Se qualche ebreo votasse per Joe Biden dovrebbe vergognarsi di se stesso". (ANSA) ...

Il vaccino AstraZeneca ritirato. Stormy contro Trump. Politici aggrediti in Germania | Podcast - Il vaccino AstraZeneca ritirato. Stormy contro trump. Politici aggrediti in Germania | Podcast - Il ritiro (nell’Unione europea) di Vaxzevria, il vaccino anti-Covid prodotto da Astrazeneca. La testimonianza della ex pornostar Stormy Daniels nel processo in cui Donald trump è accusato di averla pa ...