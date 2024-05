Stati generali della natalità a Roma | scontri tra Polizia e manifestanti

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 10 maggio 2024) Momenti di tensione oggi atra(tra cui esponenti di movimenti transfemministi) e ladi Stato nel giorno degli. Il corteo ha provato a forzare il presidio delle forze dell’ordine,in strada. La situazione. Iin protesta oggi a– (ilcorrierecitta.com)Era stato annunciato per la giornata di oggi, venerdì 10 maggio 2024, il corto di protesta contro gli, in corso all’Auditorium di viaConciliazione a. A scendere in Piazza sonogiovani che aderiscono alle ...