Non è censura ma dissenso | perché le parole della ministra Roccella fanno sorridere

(Di venerdì 10 maggio 2024)ledi Eugenia, nuovamente contestata durante un evento pubblico, che si lamenta di aver subito. Per comprenderetale dichiarazione è solo vittimismo, bisogna tornare indietro di qualche settimana. A Catania, quando studenti e studentesse e realtà Lgbt+ locali hanno contestato un convegno organizzato da Scienza & Vita su disforia di genere e carriere alias. Il convegno, tenutosi nel rettorato dell’Università etnea, è stato reputato fortemente lesivo delle persone transgender. La protesta è stata tale che i convegnisti (il maschile non è casuale) hanno preferito annullare i lavori. Le associazioni arcobaleno hanno cantato vittoria. Altri, invece, hanno parlato – appunto – di. Luigi Renna, vescovo di Catania e ...

Le parole della settimana : Giubilei censura to a Bruxelles, nessuno condanna l'Iran , Anarchici , ma non troppo , un pensiero al vescovo Mari Emmanuel, Ravenna, una città fuori controllo, all'Isola dei famosi un ragazzo si definisce poeta

Roccella contestata e censurata, ma per Saviano è stato "un atto democratico" - Roccella contestata e censurata, ma per Saviano è stato "un atto democratico" - la 'grande stampa' e la 'stampa militante' che abbiamo visto in queste ore mobilitata in altre sedi, avranno parole inequivocabili di solidarietà nei miei confronti dopo l'atto di censura che questa ...

Dialogo, dissenso o censura: la natalità al centro del dibattito - Dialogo, dissenso o censura: la natalità al centro del dibattito - Nonostante le sue parole, la contestazione non si attenua ... definendo l’accaduto un atto di “censura”. La solidarietà non si è fatta attendere: il Presidente Mattarella e la Premier Meloni hanno ...

Ministra Roccella contestata agli Stati generali della Natalità, parole di fuoco contro le "femministe di oggi - Ministra Roccella contestata agli Stati generali della Natalità, parole di fuoco contro le "femministe di oggi - La ministra Eugenia Roccella, contestata agli Stati generali della Natalità, risponde alle femministe e cerca la solidarietà sulla presunta censura ...