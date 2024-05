Napoli e il Napoli - parla Gianfranco Zola

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’ex fantasista (anche) delha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Delietta Gol’, trasmissione in onda su Prima Tv e Tv Luna. Di seguito le sue dichiarazioni. “Devo essere sempre riconoscente e grato ae al club partenopeo dove sono arrivato ragazzino in quella squadra meravigliosa e in quella città meravigliosa da dove poi ho iniziato il mio percorso. Ala mia famiglia ed io ci siamo trovati molto bene con la gente”. Quandoimparò a calciare le punizioni… “Ho segnato tanti gol su punizione perché ci ho lavorato molto, mi sono allenato tanto su questo fondamentale e poi avevo con me Maradona il maestro dei maestri, un grande vantaggio per me ...

