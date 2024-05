Chi è Giucas Casella - biografia e carriera del più noto prestigiatore italiano

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di venerdì 10 maggio 2024), il cui vero nome è Giuseppe Mariolo, nasce il 15 novembre 1949 a Termini Imerese, una località della provincia di Palermo, in Sicilia. La sua infanzia è caratterizzata da un ambiente familiare semplice, composto dai genitori Vincenzo, muratore di professione, e Rosalia, casalinga sordomuta, e dai suoi due fratelli. Il 10 maggio 2024 è ospite a La Volta Buona in studio da Caterina Balivo insieme al figlio Jamese inizi diFin da piccolo,mostra segni di un talento fuori dal comune. A sei anni, sopravvive a un pericoloso incidente in cui cade in un pozzo profondo e riesce a guidare la madre nel soccorso attraverso il pensiero, nonostante lei non possa sentirlo. Questo evento ...