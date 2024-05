Giardini da sogno | l’arte umbra trionfa al Festival in Francia

(Di venerdì 10 maggio 2024) L'arte deiin. Dal 1992, ogni anno, all’interno del parco del Domaine di Chaumont sur Loire, dove si trova uno dei più suggestivi dei Castelli della Loira, si tiene ilInternazionale dei: miniera di idee e vivaio di talenti emergenti, ildi fama mondiale suldel paesaggismo. Per sei mesi, ogni anno, nuove fioriture e materiali, insieme a idee e approcci innovativi, affascinano pubblico e professionisti che da ogni parte del mondo ad ammirare i/creazioni e ne traggono ispirazione. Per l’edizione 2024 più di 300 team di progettazione hanno gareggiato per ideare uno dei 25 “Life source garden”, tra questi anche Aprus Landscape Architecture & People, team di ...

Risorse per 534 mila euro dai canoni acque minerali - Risorse per 534 mila euro dai canoni acque minerali - La Giunta regionale ha approvato il Programma degli interventi finalizzati alla salvaguardia e alla tutela delle risorse idriche, nonché alla valorizzazione e alla riqualificazione ambientale e urbana ...

Uno stormo di cuori verdi in volo per promuovere l'Umbria - Uno stormo di cuori verdi in volo per promuovere l'Umbria - Uno stormo di cuori verdi in volo che attraversa i cieli dell'Umbria apre il nuovo spot voluto dell'Assessorato al Turismo della Regione Umbria per la campagna estiva di promozione turistica. (ANSA) ...

