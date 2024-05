Uniud svela i dati dell’Adunata degli Alpini a Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’adunata nazionalenel 2023 è stato molto più di un volano di sviluppo economico territoriale. È quanto emerge dalla ricerca sull’impatto economico, sociale, valoriale e ambientale dell’evento condotta dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche l’Ateneo friulano in collaborazione con l’Associazione nazionale(Ana). In particolare, è di quasi 105 milioni di euro il valore stimato dell’impatto economico diretto e indirettosue il territorio, calcolato su una base di 297.500 presenze. Mentre il conseguente gettito fiscale è stato valutato in circa 26 milioni di euro. L’indagine ha consentito di raccogliere oltre 3.400 interviste e di analizzare un centinaio di variabili per indagare le ricadute della manifestazione sulle comunità ...