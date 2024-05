Traffico Roma del 10-05-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione coda tratti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare per ilintenso tra laFiumicino e la diramazione diSudancora rallentato anche sulla Cassia con coda all’altezza di via di Grottarossa è lungo la Flaminia Dove troviamo code tra il raccordo anulare viale Tor di Quinto verso via del Foro Italico sulla stessa via del Foro Italicorallentato tra via dei Campi Sportivi via Salaria nelle due direzioni a Montesacro per un incidente e rallentamenti e code su via Ugo Ojetti all’altezza di via Giacomo Zanella infine in centro è ancora chiusa via Maria Adelaide in prossimità di via Ferdinando di Savoia con deviazioni delsu via Principessa Clotilde per i dettagli di queste ...