Jurgen Klopp farà tutto per evitare situazioni contro l’Aston Villa

(Di venerdì 10 maggio 2024) Sito inglese:si recherà lunedì con la sua squadra del Liverpool alnon solo cercando di assicurarsi tre punti ma anche diun cartellino giallo. I Reds si recano aPark senza nulla per cui giocare poiché il club del Merseyside è uscito dalla corsa al titolo nelle ultime settimane. Tuttavia,vorrà vincere le sue ultime due partite alla guida del Liverpool mentrecerca di assicurarsi la Champions League per la prossima stagione. L’ultima partita dell’allenatore tedesco come allenatore del club di Premier League sarài Wolves ad Anfield il 19 maggio e l’allenatore del Liverpool sarebbe squalificato per quella partita se ricevesse un cartellino giallo...

Klopp gratuliert dem BVB - und könnte letztes Liverpool-Spiel verpassen - klopp gratuliert dem BVB - und könnte letztes Liverpool-Spiel verpassen - Jürgen klopp hat Dortmunds Einzug ins Champions-League-Finale begeistert verfolgt. In seinem vorletzten Spiel als Liverpool-Trainer hat er am Montag eine klare Mission.

Aston Villa-Liverpool, le probabili formazioni: Klopp all’ultima spiaggia per il titolo - Aston villa-Liverpool, le probabili formazioni: klopp all’ultima spiaggia per il titolo - Le probabili formazioni di Aston villa-Liverpool, match di scena al villa Park valido per la trentasettesima giornata di Premier League ...

Chelsea, una cinquina per sperare nell'Europa. Liverpool, successo con il brivido - Chelsea, una cinquina per sperare nell'Europa. Liverpool, successo con il brivido - I Blues demoliscono 5-0 il West Ham e sperano ancora nella qualificazione per le Coppe. Il Brighton di De Zerbi ritrova la vittoria, mentre i Reds superano 4-2 ad Anfield il Tottenham, soffrendo però ...