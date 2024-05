LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | partita la cronometro

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA STARTLIST DELLA13.13 Al via già qualche corridore interessante come Mullen o Cerny, primi intermedi che saranno fondamentali come indicazioni per i big. 13.10 Parte van den Berg!la! 13.06 Meno di cinque minuti all’inizio della prova. 13.03 Gli orari di partenza dei corridori più attesi in questa: START TIME START (CEST) RIDER 13:41 13:41 FOSS Tobias 14:24 14:24 BJERG Mikkel 14:37 14:37 GANNA Filippo 15:10 15:10 SHEFFIELD Magnus 15:29 15:29 ARENSMAN Thymen 15:34 15:34 TIBERI Antonio 15:42 15:42 PLAPP Luke 16:18 16:18 MARTÍNEZ Daniel Felipe 16:21 16:21 THOMAS Geraint 16:24 16:24 POGA?AR ...

La settima tappa del Giro d’Italia 2024 è la cronometro individuale di 40,6 chilometri da Foligno a Perugia, in programma per la giornata di venerdì 10 maggio. Si tratta probabilmente della frazione più delicata della prima settima na per quanto ...

LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d'Italia LA STARTLIST della cronometro 12.45 Sono 40,6 chilometri da percorrere dei quali i primi 34 completamente pianeggianti, per poi andare verso lo strappo di Casaglia

Diretta Giro d'Italia 2024, la 7a tappa Foligno-Perugia: cronometro per specialisti e non solo, Pogacar in Maglia Rosa - La carovana del giro d'Italia oggi, 10 maggio 2024,si sposta in Umbria: la 7° tappa dell'edizione 2024, Foligno-Perugia, copre una lunghezza pari a i 40,6 km. Una crono che va letta in due parti, in

Giro d’Italia 2024, la settima tappa Foligno-Perugia: percorso veloce per i cronometristi puri - giro d’Italia 2024, la settima tappa Foligno-Perugia: percorso veloce per i cronometristi puri - Il giro d’Italia 2024 affronta oggi la settimana tappa e arriva il momento della prima cronometro. La corsa rosa prevede oggi, 10 maggio, i 40,6 km da Foligno a Perugia, in diretta tv e streaming. In ...