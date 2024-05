Italia prima tra le economie circolari in Europa | il rapporto Cen

Le leggi che dovrebbero garantire i diritti delle donne , sono spesso in numero limitato e, anche quando vengono approvate, spesso non vengono pienamente applicate. Questo quadro desolante emerge dall’ultimo rapporto della Banca Mondiale intitolato ...

Banche italiane ringraziano la BCE, nel primo trimestre utili delle big 5 sopra 6 mld - Banche italiane ringraziano la BCE, nel primo trimestre utili delle big 5 sopra 6 mld - Il rapporto cost-income è del 51,7%; “Questi dati riflettono lo stato di salute eccellente dei nostri istituti nel primo trimestre del 2024. Ma serve uno sforzo sul fronte dell’economia reale. Un ...

Formazione, Puglia: in 15 anni quasi 55mila imprese aderenti a FondItalia per oltre 25 milioni di euro di contributi erogati - Formazione, Puglia: in 15 anni quasi 55mila imprese aderenti a FondItalia per oltre 25 milioni di euro di contributi erogati - BARI - Nei 15 anni di attività di Fondi Interprofessionali, la Puglia si è dimostrata la regione italiana dove l’attenzione alla formazione continua dei lavoratori è stata intrapresa dalle aziende del ...

Economia circolare, Italia prima tra i grandi Paesi dell'Unione europea - Economia circolare, Italia prima tra i grandi Paesi dell'Unione europea - L'Italia è la prima tra i grandi Paesi dell'Unione europea per economia circolare. Lo rivela il sesto rapporto del Circular Economy Network (Cen) e di Enea, presentato alla Conferenza annuale sul tema ...