Come sta Sinner? Ambesi spiega | Farà infiltrazioni e trattamenti per eliminare l’edema Secondo me a Parigi…

(Di venerdì 10 maggio 2024) Spunti interessanti sono arrivati nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo, telecronista di Eurosport. Massimiliano, giornalista e analista di Eurosport, ha espresso le sue valutazioni in qualità di ospite. Si è parlato in primis del ritiro di Camila Giorgi, che non poco ha fatto discutere per la modalità. Camila non ha dato direttamente la notizia dell’interruzione definitiva dell’attività, ma si è venuti a conoscenza di questo attraverso il documento ufficiale della International Tennis Integrity Agency (ITIA), che prevedeva il 7 maggio proprio la marchigiana: “Ciascuno vive i momenti a modo suo. È una scelta definitiva e sicuramente è una giocatrice che ha reso al di sotto del suo potenziale. Tenuto conto del modo in cui colpiva la palla, avrebbe potuto ambire a traguardi più ambiziosi, poi la vita ...