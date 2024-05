Canoa velocità - Coppa del Mondo Szeged 2024 | Italia protagonista con tante finali raggiunte

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) In archivio la mattinata di gare a(Ungheria), sede della tappa dideldigrazie a Gabriele Casadei e Carlo Tacchini, approdati all’atto conclusivo nel C2 500 con il secondo posto in semifinale (1’45?33), alle spalle dei padroni di casa Adolf e Hajdu. Si sono dovuti accontentare della finale B invece Nicolae Craciun e Dawid Szela, quinti nella loro prova in 1’46”19, ottavo crono complessivo. Finale raggiunta anche da Giorgia Lacalamita nel K1 1000 donne, chiamata a disputare le seminonosil terzo tempo assoluto, ma brava a chiudere la gara di ripescaggio in seconda posizione con 4’11?13. L’potrà giocarsi una medaglia anche ...