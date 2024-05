(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Laattacca e apre unafase nella guerra in. Le forze di Mosca lanciato un'di terra peril confine nella regionedi, hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a Kiev ha reso noto di aver inviato altre unità militari per rafforzare la difesa e respingere L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al ...

La Cina è contraria «all’utilizzo della crisi in ucraina per colpire un Paese terzo, spingendo per una nuova guerra fredda» . A dirlo il presidente Xi Jinping nell’incontro con la stampa all’Eliseo con l’omologo francese Emmanuel Macron. «La Cina, ...

Le forze di Mosca cercano di rompere la linea di difesa Ucraina La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno ...

(Adnkronos) – La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in Ucraina . Le forze di Mosca lanciato un' offensiva di terra per sfondare il confine nella regione Ucraina di Kharkiv , hanno denunciato fonti ucraine. Il ministero della Difesa a ...

Ucraina, nuova offensiva Russia: attacco per sfondare a Kharkiv - ucraina, nuova offensiva Russia: attacco per sfondare a Kharkiv - La Russia attacca e apre una nuova fase nella guerra in ucraina. Le forze di Mosca lanciato un'offensiva di terra per sfondare il confine nella regione ucraina di Kharkiv, hanno denunciato fonti ...

Da Ue 50 milioni di sostegno finanziario a Macedonia Nord - Da Ue 50 milioni di sostegno finanziario a Macedonia Nord - La Commissione europea ha erogato la prima tranche da 50 milioni di euro in prestiti nel quadro dell'operazione di assistenza macrofinanziaria per la Macedonia del Nord. (ANSA) ...

Guerra Ucraina Russia, nella notte Mosca ha cercato di sfondare confine a Kharkiv. LIVE - Guerra ucraina Russia, nella notte Mosca ha cercato di sfondare confine a Kharkiv. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra ucraina Russia, nella notte Mosca ha cercato di sfondare confine a Kharkiv. LIVE ...