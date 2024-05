Iss: in Italia è in sovrappeso il 19% dei bambini di 8-9 anni - Iss: in Italia è in sovrappeso il 19% dei bambini di 8-9 anni - ROMA – In Italia, il 19% dei bambini e delle bambine di 8-9 anni è in sovrappeso e il 9,8% è affetto da obesità, inclusi bambine e bambini con obesità grave, che rappresentano il 2,6%. È quanto emerge ...

Iss, in pandemia aumento consumo snack salati e dolci tra i bambini - Iss, in pandemia aumento consumo snack salati e dolci tra i bambini - Durante il periodo pandemico, "i bambini e le bambine hanno aumentato il consumo di snack salati (24%) e cibi dolci (25%) e hanno leggermente diminuito quello di frutta (8%) e verdura (9%). Nonostante ...

Bambini. Nel 2023 i dati migliorano ma il 19% sono ancora in sovrappeso e il 10% con obesità grave. I dati dell’Istituto superiore di sanità - Bambini. Nel 2023 i dati migliorano ma il 19% sono ancora in sovrappeso e il 10% con obesità grave. I dati dell’Istituto superiore di sanità - In Italia, i bambini e le bambine di 8-9 anni in sovrappeso sono il 19% e con obesità il 9,8%, inclusi bambine e bambini con obesità grave che rappresentano il 2,6%. Sono i dati relativi al 2023 elabo ...